Лжесотрудник Ferrari развел на деньги финских чиновников и бизнесменов

Житель Хирвенсалми, восточная Финляндия, весной этого года рассказал в региональной радиопередаче Yle Etelä-Savo и других СМИ о том, что его взяли на работу в известную автогоночную команду Ferrari. Якобы несколько лет назад по рабочим делам он находился в Италии, где посетил завод компании и познакомился с директором концерна. Во время беседы с ним финн пошутил, что хотел бы работать на Ferrari, и в ноябре 2018 года ему неожиданно позвонили и предложили работу.

В интервью газете Etelä-Savo мужчина сообщил, что теперь является координатором в Ferrari, и отвечает за путешествия персонала. Никто в Хирвенсалми не стал сомневаться в правдивости этих слов.

Видеоблог и контракт с местной строительной фирмой и муниципалитетом

В интервью местной газете Hirvensalmelainen мужчина заявил, что готов рекламировать родной муниципалитет во время Гран-при Формулы-1. До начала сезона мужчина подписал контракт с представителями муниципалитета Хирвенсалми: он обязался за деньги снимать видео на гонках и рекламировать муниципалитет.

Стартовый этап состоялся 15 марта в Австралии, а первая видеозапись вышла спустя неделю.

На видео мужчина в черной куртке «Ferrari» стоял у какого-то здания. На стене дома висела растяжка с гербом Хирвенсалми.

«В Хирвенсалми приезжает летом много народа, зимой значительно меньше. А теперь отправимся в Италию и в следующий раз встретимся в Бахрайне», – сказал блогер на видео. Далее под веселую музыку стали мелькать кадры с видами Венеции. Четыре следующих видеозаписи по содержанию не сильно отличались от первой.

Городские власти почувствовали неладное. Они связались с мужчиной и попросили его улучшить качество видео, после чего тот вообще перестал записывать видеоблог.

Муниципалитет не собирается изучать подлинность видеозаписей или требовать от мужчины возврата деньги. «Мы вложили незначительную сумму, и что-то получили взамен», – сообщили в администрации.

На крючок попалась и строительная компания

До начала сезона Формулы-1 владелец местной строительной компании договорился с мужчиной о коммерческом сотрудничестве по той же схеме. Предприниматель выплатил "работнику" Ferrari в качестве аванса более 2000 евро. Видео он так и не дождался. Обращение в полицию делу не помогло. «Теперь консультируюсь со своим юристом», – сообщил бизнесмен.

Незначительные суммы денег обманщику удалось получить и у некоторых других лиц и организаций.