Кирилл Юферев: так ли страшна марихуана, как её малюют?

По степени вреда от различных веществ алкоголь стоит сразу после героина, а незаконная марихуана менее вредна, чем табак, считает студент TalTech Кирилл Юферев.
Я бы хотел начать с того, что марихуана запрещена на территории Эстонии с 1961 года. Я не буду углубляться, кто и при каких обстоятельствах ее запретил, но фактом остается то, что запрету уже почти 60 лет. Однако бывают моменты, когда стоит усомниться в некоторых табу, имеющих такую долгую историю. Действительно ли этот запрет так полезен для людей или, быть может, всё не так просто, как кажется?
Низкая информированность о марихуане
За последние 60 лет было выявлено множество полезных свойств каннабиса, например, в медицине. Она полезна при мышечных спазмах, рассеянном склерозе, тошноте, боли, мигрени, эпилепсии и т.д. Это поразительный препарат, который может быть крайне дешевым и эффективным. Но люди по-прежнему относятся к нему скептически.
Почему же многие так боятся марихуаны? А все дело в пропаганде, которая велась на протяжении десятилетий. Каких только мифов ни было: марихуана увеличивает вероятность рака яичек, вызывает увеличение груди у мужчин и импотенцию. Все это освещалось по телевидению, хотя не было никаких доказательств подобных последствий. Самым страшным последствием употребления марихуаны считается вероятный переход на более тяжелые наркотики. Но никакой прямой связи тут нет. Потребность в более тяжелых веществах может быть вызвана нечистым продуктом, в который на улице могли подмешать что угодно. Мы можем обезопасить жителей страны обыкновенным регулированием рынка марихуаны.
А что насчет зависимости? Около 10% курильщиков марихуаны со временем становятся зависимыми от каннабиса, но эта цифра уступает проценту зависимых от табака и алкоголя. Также зависимость от каннабиса не означает, что человек будет выносить квартиру ради «дозы». Это та же зависимость, с которой мы сталкиваемся каждый день: кто-то зависим от сигарет, кто-то зависим от кофеина, кто-то от сладкого. Но тем не менее, всё остается в руках самого человека.
У меня также есть личный опыт с людьми, которые пробовали марихуану или употребляют на постоянной основе. Этих людей очень много среди нас, и до рaзговора о марихуане я даже не подозревал, что они с ней как-то связаны. У меня язык не повернется назвать их преступниками или наркоманами, и я не вижу абсолютно никакого смысла вешать на них штрафы и какие-то ярлыки. Это абсолютно нормальные люди. С нынешней доступностью марихуаны вряд ли удастся полностью оградить молодое поколение от курения травки. Но в наших силах сделать так, чтобы молодежь была более информирована о вреде каннабиса для подрастающего организма, а также уменьшить количество некачественного продукта, в который может быть намешана любая химия.
Ничего не произойдет, если люди не начнут задавать политикам вопросы, почему некоторые вещи у нас устроены именно так, а не иначе.
Неэффективность запретов
Что мы наблюдаем в настоящее время? По статистике, марихуану пробовали примерно 20% жителей Эстонии, а регулярно её употребляет около 10% населения. Большинство «дегустаторов» марихуаны – это молодежь, которая наиболее уязвима в этом плане. Но статистика и многолетний опыт говорят о том, что запрет совершенно не оправдал себя и не работает должным образом.
Сейчас молодежи достать травку немногим сложнее, чем алкоголь, ведь документы при покупке никто не спросит, это не в интересах продавца. Неужели эта статистика не говорит о том, что вопрос о марихуане требует гораздо большего внимания, чем ему уделяется? Политикам стоит обратить внимание на то, как много в нашей стране людей, которые считаются нарушителями закона, хотя по факту не причинили никому вреда. Bедь всем уже давно известно, что в таблице вреда от различных веществ алкоголь стоит сразу после героина, а незаконная марихуана менее вредна, чем табак. Тогда почему до сих пор из-за курения травки, от которой вреда в разы меньше, людей считают наркоманами и выписывают штрафы?
Я считаю, что многие понимают, что в травке нет ничего страшного и легализация принесет больше плюсов, чем минусов. Эстония повторяет историю США, где медицинскую марихуану долгое время не выписывали по причине того, что фармацевтическим компаниям это не выгодно, ведь марихуану очень легко выращивать, а применение не вызывает так много побочных эффектов, как некоторые таблетки, которые врачи привыкли выписывать уже много лет.
Думаю, что политики просто боятся поднимать этот вопрос, так как могут потерять своих избирателей, которые консервативны и мало информированы в этом вопросе. Это замкнутый круг. Когда-то открытые дискуссии должны начаться, ведь всё больше и больше стран приходит к тому, что марихуану можно легализовать, и мне кажется, что нас это не обойдет стороной. В любом случае необходимо спокойно начать разговаривать на эту тему.
Я верю, что даже в нашем обществе могут произойти столь заметные изменения, но ничего не произойдет, если люди не начнут задавать политикам вопросы, почему некоторые вещи у нас устроены именно так, а не иначе. Пока избиратели не интересуются, политики не поймут, в какую сторону стоит двигаться. Мы должны двигаться в ногу со временем и не бояться ставить под сомнение древние запреты, которые были поставлены до того, как были проведены нужные исследования.