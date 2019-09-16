Кирилл Юферев: так ли страшна марихуана, как её малюют?

Я бы хотел начать с того, что марихуана запрещена на территории Эстонии с 1961 года. Я не буду углубляться, кто и при каких обстоятельствах ее запретил, но фактом остается то, что запрету уже почти 60 лет. Однако бывают моменты, когда стоит усомниться в некоторых табу, имеющих такую долгую историю. Действительно ли этот запрет так полезен для людей или, быть может, всё не так просто, как кажется?

Низкая информированность о марихуане

За последние 60 лет было выявлено множество полезных свойств каннабиса, например, в медицине. Она полезна при мышечных спазмах, рассеянном склерозе, тошноте, боли, мигрени, эпилепсии и т.д. Это поразительный препарат, который может быть крайне дешевым и эффективным. Но люди по-прежнему относятся к нему скептически.

Почему же многие так боятся марихуаны? А все дело в пропаганде, которая велась на протяжении десятилетий. Каких только мифов ни было: марихуана увеличивает вероятность рака яичек, вызывает увеличение груди у мужчин и импотенцию. Все это освещалось по телевидению, хотя не было никаких доказательств подобных последствий. Самым страшным последствием употребления марихуаны считается вероятный переход на более тяжелые наркотики. Но никакой прямой связи тут нет. Потребность в более тяжелых веществах может быть вызвана нечистым продуктом, в который на улице могли подмешать что угодно. Мы можем обезопасить жителей страны обыкновенным регулированием рынка марихуаны.

А что насчет зависимости? Около 10% курильщиков марихуаны со временем становятся зависимыми от каннабиса, но эта цифра уступает проценту зависимых от табака и алкоголя. Также зависимость от каннабиса не означает, что человек будет выносить квартиру ради «дозы». Это та же зависимость, с которой мы сталкиваемся каждый день: кто-то зависим от сигарет, кто-то зависим от кофеина, кто-то от сладкого. Но тем не менее, всё остается в руках самого человека.

У меня также есть личный опыт с людьми, которые пробовали марихуану или употребляют на постоянной основе. Этих людей очень много среди нас, и до рaзговора о марихуане я даже не подозревал, что они с ней как-то связаны. У меня язык не повернется назвать их преступниками или наркоманами, и я не вижу абсолютно никакого смысла вешать на них штрафы и какие-то ярлыки. Это абсолютно нормальные люди. С нынешней доступностью марихуаны вряд ли удастся полностью оградить молодое поколение от курения травки. Но в наших силах сделать так, чтобы молодежь была более информирована о вреде каннабиса для подрастающего организма, а также уменьшить количество некачественного продукта, в который может быть намешана любая химия.

Ничего не произойдет, если люди не начнут задавать политикам вопросы, почему некоторые вещи у нас устроены именно так, а не иначе.