Полиция выслала из Эстонии промышлявшую проституцией гражданку Молдавии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что на прошлой неделе в пятницу чиновник пограничной и иммиграционной службы Пыхьяской префектуры прекратил дело в отношении гражданки Молдавии 1995 года рождения, занимавшейся в Эстонии проституцией. Ведомство досрочно аннулировало разрешение женщине находиться в Эстонии без визы.