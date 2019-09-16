Пн, 16.09.2019
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  • Полиция выслала из Эстонии промышлявшую проституцией гражданку Молдавии

Полиция выслала из Эстонии промышлявшую проституцией гражданку Молдавии

Полиция.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Полиция на прошлой неделе выслала из Эстонии женщину — гражданку Молдавии, которая промышляла в Эстонии проституцией.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что на прошлой неделе в пятницу чиновник пограничной и иммиграционной службы Пыхьяской префектуры прекратил дело в отношении гражданки Молдавии 1995 года рождения, занимавшейся в Эстонии проституцией. Ведомство досрочно аннулировало разрешение женщине находиться в Эстонии без визы.

Ей было предъявлено требование в течение семи дней покинуть Эстонию и Шенгенскую зону, а также запрещено въезжать на территорию Шенгена в течение одного года.

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