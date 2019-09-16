Тултс отлично провел суперфиналы сезона дрифта Эстонии, Песур был дисквалифицирован

Богатый на эмоции финал стоил Кевину Песуру, который находился на втором месте, призового места. Песур был дисквалифицирован за неспортивное поведение и его результаты аннулировали, из-за чего в общем зачете он занял лишь пятое место.

Сложный сезон Михкеля Норман Тултса с повторяющимися техническими проблемами в конце концов принес свои ожидаемые результаты. «Техника и автомобиль работали безупречно, на сей раз остановка была только для замены шин, так что смогли сосредоточиться на соревновании на 100%», - сказал Тултс, который в этот раз выиграл все, чтобы было на кону.

Также хорошие заезды в течение дня показал опытный дрифтер Кристьян Салмре, который, несмотря на пятничную аварию, смог показать четвертый результат. «В пятницу все тренировочные заезды пришлось отменить, поскольку сломалась полуось и на первом же повороте автомобиль въехал в стену», - сказал Салмре.