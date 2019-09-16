Тултс отлично провел суперфиналы сезона дрифта Эстонии, Песур был дисквалифицирован

На прошедших в эти выходные в Лайтсе суперфиналах чемпионата Эстонии по дрифту эстонский топ-дрифтер Михкель Норман Тултс проделал отличную работу, выиграв титул чемпиона Эстонии и звание лучшего участника квалификации. Также состоялся пятый и предпоследний этап соревнований чемпионата Балтии в про-классе, которые выиграл также Тултс, второе место занял литовец Бенедиктас Чирба и третьим стал эстонец Оливер Рандалу. Помимо всего этого, Тултс смог на этих выходных укрепить свой титул чемпиона Эстонии 2019 года.
Богатый на эмоции финал стоил Кевину Песуру, который находился на втором месте, призового места. Песур был дисквалифицирован за неспортивное поведение и его результаты аннулировали, из-за чего в общем зачете он занял лишь пятое место.
Сложный сезон Михкеля Норман Тултса с повторяющимися техническими проблемами в конце концов принес свои ожидаемые результаты. «Техника и автомобиль работали безупречно, на сей раз остановка была только для замены шин, так что смогли сосредоточиться на соревновании на 100%», - сказал Тултс, который в этот раз выиграл все, чтобы было на кону.
Также хорошие заезды в течение дня показал опытный дрифтер Кристьян Салмре, который, несмотря на пятничную аварию, смог показать четвертый результат. «В пятницу все тренировочные заезды пришлось отменить, поскольку сломалась полуось и на первом же повороте автомобиль въехал в стену», - сказал Салмре.
Последний этап чемпионата Балтии состоится 5 октября в Риге. На данный момент в рейтинге Балтии лидирует Михкеля Норман Тултс с 398 пунктами, на втором месте - Бенедиктас Чирба с 386 пунктами и третью позицию сохраняет Ао Вайда, у которого 284,5 пункта.