Киднеппинг и бандиты с битами: совместный бизнес с Меэлисом Лао окунул российского инвестора в 90-е

Противоречивый бизнесмен Меэлис Лао позвал богатого российского инвестора в Эстонию вести совместный бизнес. Через несколько месяцев инвестор стоял в наручниках лицом к стене, пишет Postimees.

Осень 2017 года, чудесный прибрежный жилой район Рохунеэме в Виймси. Урожененец Москвы, 42-летний бизнесмен Михаил Пухликов выходит из BMW 53-летнего Меэлиса Лао. Мужчины по-дружески прощаются, машина уезжает.

Открывая дверь дома, Пухликов вспоминает, что оставил на кухонном столе в тепле пачку творога. Он заходит в комнату, затем на кухню и едва успевает убрать творог в холодильник, как из прихожей приближаются тяжелые шаги.

Внезапно в кухне появляется лысоватый мужчина, направляя пистолет в лицо бизнесмену. Он говорит по-русски, представляясь агентом ФСБ. Второй мужчина приближается к Пухликову сзади и бьет тяжелым предметом по затылку. Вторгшиеся начинают бить упавшего на колени мужчину кулаками. Из кошелька Пухликова достают деньги, из кармана - телефон, жертву тащат в гараж и пристегивают наручниками к тренажеру. Бандиты требуют у жертвы PIN-код от телефона, Пухликов утверждает, что не помнит его.

"Я прострелю тебе колени", - угрожает тот, что лысый и постарше, размахивая пистолетом. Это он отдает приказы молодому. Он сует жертве в руки пистолет, чтобы на нем остались отпечатки пальцев. Всё как в кино.

Напавшие продолжают бить Пухликова кулаками, а также отвешивают ему 20-30 ударов найденной в гараже битой. Жертва стонет от боли, поэтому ей плотно заклеивают рот серебристым скотчем.

Старший из грабителей фотографирует избитого предпринимателя на телефон. "На память", - говорит он.

Избитого до беспамятства Пухликова оттаскивают в детскую комнату и пристегивают к кровати.

Так его держат до следующего вечера, когда к дому подъезжает внедорожник BMW, за рулем которого сидит незнакомый человек. Жертву тащат в машину, и водитель везет всю компанию в отдаленный хутор в селе Аркма Ярваского уезда. Там Пухликова продержали в заточении еще пять дней.

Пролог: несбывшийся бизнес на миллион

Посреди этой криминальной истории в духе 90-х годов можно отыскать указание на небольшую статью, опубликованную изданием Äripäev весной 2018 года. Называлась она "Лойт Линнупылд охотится на обанкротившийся латвийский металлургический завод"

Линнупылд - основатель финансовой платформы Crowdestate, бывший банкир с безупречным реноме. Новость рассказывает о том, как Линнупылд связался с британским производителем стали, чтобы купить обанкротившийся латвийский метталургический завод VV Liepajas Metalurgs. Это было уже второе изъявление Линнупылдом желания купить завод.

А первое? В 2017 году Линнупылд выражал аналогичное желание, но свой план бывший банкир связал не с той компанией. Его тогдашним бизнес-партнером был Меэлис Лао.

Лао в свою очередь контактировал с Кристианом Кеснером, который когда-то руководил обанкротившейся фирмой экспресс-кредитов MiniCredit, а также был бизнес-партнером Хандо Хансшмидта. Прошлое Кеснера было примерно таким же, как и прошлое Лао: долги, подозрительные схемы, странным образом сгоревшие машины и признаки причастности к преступному миру.

Кеснер свел Лао и Линнупылда с Пухликовым, которого знал издавна. Эстонский бизнесмен когда-то хотел, чтобы Пухликов инвестировал в MiniCredit, но россиянин почувствовал, что этот бизнес тонет, и отказался. Связи, однако, сохранились.

Весной позапрошлого года Кеснер позвал Пухликова в Эстонию, чтобы ознакомить с планами Лао и Линнупылда по покупке завода.

Российский бизнесмен прилетел в Таллинн. Лао, Линнупылд и Пухликов встретились и обсудили дела. Они решили продолжить сотрудничество. Поскольку Пухликов начал часто посещать эти встречи, Кеснер и Лао помогли ему арендовать дом в Виймси, где россиянин временно поселился.

Для покупки завода требовалось привлечь несколько десятков миллионов евро, и Пухликов нашел инвестора в Англии, который согласился вложить эти деньги. Но бизнес неожиданно сорвался, поскольку инвесторы в последний момент передумали. Участники сделки стали проявлять паранойю в отношении друг друга; начали опасаться удара в спину. Пухликов, между тем, узнал о финансовых проблемах Лао, которого объявили банкротом, так что доверие российского бизнесмена к партнерам стало таять. Пухликов пообещал Лао роль в грядущем бизнесе, но не участие. Очевидно, у Лао были другие ожидания.

В тот период Пухликов через Лао познакомился с еще одним ключевым лицом в этой истории - 44-летним Марком Раулем Лаанела. В открытую он ранее нигде не фигурировал, но из описания свидетелей следует, что у него были интересные контакты и в России и в Эстонии.

Лао и Лаанела часто общались с Пухликовым, поскольку пытались привлечь россиянина к бизнесу с криптовалютой. В день похищения Лаанела приходил к Пухликову пить чай. Бизнесмен не знал, что его гость втайне открыл заднюю дверь.

В тот же вечер, 8 ноября Лао пригласил Пухликова на ужин в ресторан при спа-отеле Виймси. Обсуждались обычные дела: криптовалюта, металл и так далее. Никакой угрозы со стороны Лао в разговоре не сквозило.

Но российский бизнесмен не знал, что целью встречи было просто удержать его на какое-то время за пределами дома. В то время, как Пухликов сидел с Лао в ресторане, в его дом через заднюю дверь вошли 58-летний Виктор Тюликов и 28-летний Ильдар Якубов.

«Китайские пытки»

Прибыв на хутор в Ярвамаа, похитители привели Пухликова в спальню на втором этаже банного домика, где его приковали наручниками к стене. Тюликов остается в комнате с похищенным, болтает с ним и даже предлагает водки. Грабитель просит в разговоре называть его Сан Санычем. Вечер проходит на удивление в дружеской атмосфере.

На следующее утро похитители привязали Пухликова к стулу. "Знаешь про китайские методы пыток?" - спрашивает Тюликов. Он рассказывает, как в Китае когда-то наказывали людей: их били бамбуковыми палками по ступням сто раз, чтобы жертва не могла ходить.

Тюликов и Якубов делают со своей жертвой то же самое, только вместо бамбуковых палок у них биты. Бизнесмен лишь умоляет не переломать ему кости.

После избиения преступники начинают требовать у бизнесмена деньги. Сделка проста: миллион евро - половина сейчас, половина после освобождения. Пухликову приказывают начать обзванивать богатых знакомых.

Так продолжается жизнь в Ярвамаа еще день, затем второй и третий - Пухликов звонит и просит денег у богатых друзей, вымогатели его избивают. Наконец, стороны договариваются о сумме выкупа в 100 000 евро вместо изначального миллиона.

Похитители понимают, что добыть такую сумму по телефону сложно. 13 ноября утром они решают отпустить бизнесмена на свободу, чтобы тот мог отправиться за деньгами. Тюликов напоминает Пухликову о пистолете с отпечатками. "Если потребуется, организуем тебе серьезную статью", - угрожает он.

Бизнесмена отвозят на Таллиннский автобусный вокзал к автобусу до Риги. Но в Риге Пухликов не сходит, а едет в Вильнюс, где работает его адвокат. Россиянин рассказывает невероятную историю юристу, и через несколько дней в эстонскую полицию поступает длинное и основательное сообщение о преступлении.

Через несколько недель Пухликову присылают фотографию одной из табличек с улицы московской окраины. На этой улице живет мать бизнесмена.

"Очень не хотелось бы прибегать к крайним мерам, но ты вынуждаешь. Наш договор все еще в силе. Сан Саныч", - гласила приписка к фотографии.

Кто тянул за ниточки?

После сообщения о преступлении полиция начала допрашивать свидетелей. Это тянулось год. В начале 2019 года был арестован Тюликов, весной были задержаны Лаанела, Лао и четвертое лицо - возивший жертву и грабителей и предостававший хутор в Ярвамаа 28-летний Сийм Коссар. Участвовавший в похищении Якубов до сих пор находится в бегах и объявлен в международный розыск.

Кто и зачем организовал похищение? Хотя мотивом Лао могла быть месть за провалившийся бизнес, прокуратура посчитала организатором Лаанела. Именно он вызвал из России Якубова и Тюликова - последний является крестным отцом его ребенка. Роль Лао, по оценке прокуратуры, состояла в содействии преступлению.

Уголовное дело разрешилось 21 августа в порядке согласительного производства, и из всей компании за решетку отправился только Тюликов - год реального наказания, пять лет условно. Коссар должен провести 728 часов за общественно-полезным трудом, а Лаанела приговорен к пяти годам условно.

Для Лао, не раз удостаивавшегося титула лидера преступного мира, это была первая осечка. До августа в последний раз его наказывали в 1988 году. Несколько сотен часов общественно-полезного труда вряд ли чрезмерно испортят жизнь Лао. 4 сентября его можно было заметить в уже традиционном для него синем костюме источающим улыбки на праздничной премьере фильма "Судья" в торговом центре Т1.

Словно ничего и не случилось.