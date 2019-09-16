Отмена экзаменов в основной школе все ближе: проект направлен на первое чтение

Председатель комиссии по культуре Ааду Муст отметил, что в случае, если закон вступит в силу, сдача выпускных экзаменов перестанет быть условием для окончания основной школы.

«Школы получат право самостоятельно решать, получил ли ученик основное образование или нет. В качестве условия они в дополнение к прохождению обязательной учебной программы могут установить, например, сдачу школьных экзаменов или написание исследовательской работы», – сказал он.

По словам Муста, уровень владения языком выпускника основной школы будет определяться на сдаче экзамена по эстонскому языку.

Заместитель председателя комиссии Хейди Пурга отметила, что это – серьезные изменения в системе организации основной школы.

«Комиссия по культуре очень хотела бы, чтобы участие в обсуждении обязательно смогли принять разные заинтересованные группы. Чтобы они смогли высказать свое мнение, проанализировать ситуацию и быть уверенными, в каком направлении движется этот законопроект и какие цели он перед собой ставит», – сказала она.

Проект комиссии представила министр образования и науки Майлис Репс.