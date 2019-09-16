В роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы родилась первая в этом году тройня

Об этом BNS сообщила администрация роддома, отметив, что родители тройни — 27-летняя женщина и 29-летний мужчина. Это первые дети супружеской пары, они появились на свет на 34-й неделе беременности.

Мальчик родился весом 2,2 кг, а его сестренки — одна почти 2 килограмма и другая 1,8 килограмма. «Чудесное чувство», - сказала молодая мать.

Заведующая акушерским отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Лийз Тынисмяэ пояснила, что домой мать с новорожденными будет выписана в зависимости от того, как будут прибавлять в весе малыши.