Пн, 16.09.2019
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Британский энергогигант продал долю в эстонской фирме

Naftafirma British Petroleum (BP) logo.

ФОТО: SCANPIX

Дочерняя фирма британского энергетического гиганта BP Plc - BP Global Investments Limited - продала 50-процентную долю в акционерном обществе Eesti Aviokütuse Teenuste AS предприятию Nordic Jet Holding.

Об этом сообщило выступавшее консультантом сделки адвокатское бюро Cobalt. 

Основанное в 2000 году акционерное общество Eesti Aviokütuse Teenused специализируется на продаже авиационного топлива, заправке самолетов в Таллиннском аэропорту и необходимых для их деятельности операциях.

В прошлом году предприятие при обороте в 15 млн евро понесло убытки в размере 134 000 евро.

BP Plc, ранее известное как British Petroleum - международное предприятие нефтяной промышленности и одна из крупнейших энергокомпаний мира. Главный офис фирмы расположен в Лондоне.

Владельцем паевого товарищества Nordic Jet Holding является гражданин Латвии Армандс Садаускис.

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