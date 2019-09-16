Британский энергогигант продал долю в эстонской фирме

Дочерняя фирма британского энергетического гиганта BP Plc - BP Global Investments Limited - продала 50-процентную долю в акционерном обществе Eesti Aviokütuse Teenuste AS предприятию Nordic Jet Holding.
Об этом сообщило выступавшее консультантом сделки адвокатское бюро Cobalt.
Основанное в 2000 году акционерное общество Eesti Aviokütuse Teenused специализируется на продаже авиационного топлива, заправке самолетов в Таллиннском аэропорту и необходимых для их деятельности операциях.
В прошлом году предприятие при обороте в 15 млн евро понесло убытки в размере 134 000 евро.
BP Plc, ранее известное как British Petroleum - международное предприятие нефтяной промышленности и одна из крупнейших энергокомпаний мира. Главный офис фирмы расположен в Лондоне.
Владельцем паевого товарищества Nordic Jet Holding является гражданин Латвии Армандс Садаускис.