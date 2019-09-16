Британский энергогигант продал долю в эстонской фирме

Об этом сообщило выступавшее консультантом сделки адвокатское бюро Cobalt.

Основанное в 2000 году акционерное общество Eesti Aviokütuse Teenused специализируется на продаже авиационного топлива, заправке самолетов в Таллиннском аэропорту и необходимых для их деятельности операциях.

В прошлом году предприятие при обороте в 15 млн евро понесло убытки в размере 134 000 евро.

BP Plc, ранее известное как British Petroleum - международное предприятие нефтяной промышленности и одна из крупнейших энергокомпаний мира. Главный офис фирмы расположен в Лондоне.