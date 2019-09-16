Рожденным в Эстонии детям станет проще получить гражданство

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента. Председатель конституционной комиссии Пауль Пуустусмаа отметил, что правительственный законопроект потенциально затронет порядка 1500 несовершеннолетних.

«Согласно действующему законодательству, родитель должен ходатайствовать о гражданстве одновременно себе и ребенку. Законопроект позволит родителям ходатайствовать о получении гражданства только для детей, – пояснил он. – Важно, чтобы один из родителей или же дедушка или бабушка без определенного гражданства – так называемый серопаспортник – был жителем Эстонии по состоянию на 20 августа 1991 года».

По его словам, законопроект затронет семьи, где один родитель является лицом без определенного гражданства, а второй – гражданином другого государства.

Похожий по теме законопроект от имени фракции Социал-демократической партии на заседании представил Евгений Осиновский. По его словам, законопроект правительства имеет, по большей части, символическое значение. «Из этих 1500 детей, к сожалению, бо́льшая часть не сможет стать гражданами Эстонии до достижения совершеннолетия, так как Россия не позволяет отказаться от своего гражданства ранее этого срока».

Он добавил, что законопроект социал-демократов позволит детям незамедлительно получить гражданство Эстонии. «Мы хотели бы позволить всем детям, чьи предки жили здесь до восстановления независимости Эстонии, стать гражданами Эстонии. Это порядка 8000 несовершеннолетних», – сказал Осиновский.

В заседании приняли участие министр внутренних дел Март Хельме, руководитель отдела гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Рут Аннус и правовой советник этого отдела, а также представитель Министерства юстиции.

Комиссия приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о гражданстве (58 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 23 сентября.