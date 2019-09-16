Шахту в Уус-Кивиыли запустят не раньше 2025 года: об этом ходатайствовали еще в 2005

В июне этого года правительство дало свое принципиальное согласие на разработки, и Департамент окружающей среды выдвинул целый ряд требований c целью предотвращения возможных негативных воздействий на окружающую среду. В числе прочего на предприятие Eesti Energia возлагается обязанность при обогащении сланца перерабатывать 40 процентов пустой породы.

Разрешение на разработки выдано сроком на 30 лет. По словам пресс-секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, именно жесткие экологические требования стали одной из причин, почему предприятие хочет разделить право на разработки с VKG, в сотрудничестве с которым планируется создание единой инфраструктуры.

По словам Лутса, с учетом времени, которое потребуется на планировки, проектирование и получение разрешений, начать разработки можно будет не раньше 2025 года.

Представитель Eesti Energia отметил, что сотрудничество связано с ходатайством VKG о добыче сланца в Оанду. VKG разделит с Eesti Energia запасы таким образом, чтобы суммарно они покрывали объем, который предполагается добыть в Уус-Кивиыли. Так как сланец добудут быстрее, то это поможет снизить влияние на окружающую среду.