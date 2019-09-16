Единственная фехтовальщица-колясочница из Эстонии примет участие в ЧМ

Мезенцева много лет соревновалась в обычном классе, но после травмы в 2018 году она не может соревноваться стоя. По ее словам, фехтование в инвалидной коляске — крайне быстрый и интенсивный спорт, встреча на 15 ударов длится обычно около минуты. Поскольку коляски фиксируют на полу, фехтовальщики не могут менять дистанцию и постоянно находятся на расстоянии удара друг от друга.

Во многих других странах обычные фехтовальщики также фехтуют в инвалидных колясках, поскольку это существенно повышает скорость реакции и подвижность руки.

За свой первый год в фехтовании в коляске Мезенцева заняла второе место на прошедшем во Франции официальном сателлитном турнире IWAS, третье место на международных соревнованиях в Сарбуре и удерживает первое место во французском рейтинге. «Серьезную поддержку на этом пути мне оказали мой тренер Анатолий Яснов, Сигне Фалькенберг, Михкель Йоосинг и Алар Ыйге из Эстонского паралимпийского комитета. Благодаря им я смогла тренироваться со сборными Франции и Украины, а за неделю до ЧМ принять участие в тренировочном лагере в Корее», - сказала она.