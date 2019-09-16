В Таллиннском аэропорту отменены сразу несколько рейсов

К шести часам вечера, 16 сентября, отменены четыре прибывающих в Таллинн рейса - из Варшавы, Киева, Вильнюса и Копенгагена, а также три рейса из Таллинна - в Вильнюс, Варшаву и Копенгаген.

Рейс Таллинн-Брюссель в 19:15 от LOT пока еще активен. Однако рейс Стокгольм-Таллинн, который должен был прибыть в 16:50 задерживается, по последней информации, самолет прибудет в 19:03.

За информацией можно следить в реальном времени на странице Таллиннского аэропорта.