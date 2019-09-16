Сноуден предупредил об опасностях WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram. Об этом он сказал в интервью французской радиостанции France Inter, передает Lenta.ru.
«Любой представитель власти, кто пользуется WhatsApp, совершает ошибку. Facebook является владельцем этого мессенджера, и слой за слоем они стирают разные уровни защиты», — отметил он.
По словам Сноудена, не стоит пользоваться и другим приложением — Telegram. Он подчеркнул, что WhatsApp и Telegram лучше, чем использование СМС или других незашифрованных сообщений, но для высших должностных лиц государств использование этих двух приложений крайне небезопасно.
Специалист порекомендовал использовать мессенджеры Signal и Wire. По словам Сноудена, они бесплатны, как и остальные, однако более безопасны. Пользоваться WhatsApp и Telegram, считает Сноуден, можно только если нет других альтернатив.