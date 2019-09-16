Крым захотели переименовать

Глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать Республику Крым в республику Крым-Таврида, чтобы укрепить российский статус полуострова. Об этом сообщила «Российская газета», передает Lenta.ru.
Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов поддержал инициативу, пишет издание. По его словам, такое предложение со стороны крымских греков означает, что они «смотрят в историческую глубину».
При этом позднее Шонус сказал РИА Новости, что общество пока не готово к переименованию республики. Он отметил, что авторы инициативы работают с историками и готовят документы.
Крымский полуостров назывался Тавридой до 20-х годов XX века. Современное название «Крым» получило распространение только после XIII века. Предположительно, его назвали в честь города Къырым — он стал резиденцией наместника хана Золотой Орды после захвата Северного Причерноморья монголами.