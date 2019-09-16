Крым захотели переименовать

Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов поддержал инициативу, пишет издание. По его словам, такое предложение со стороны крымских греков означает, что они «смотрят в историческую глубину».

При этом позднее Шонус сказал РИА Новости, что общество пока не готово к переименованию республики. Он отметил, что авторы инициативы работают с историками и готовят документы.