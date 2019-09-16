Сотрудники горуправы Таллинна стали мишенью интернет-мошенников

По сообщению департамента, скомпрометированные таким образом адреса прежде всего можно узнать по тому, что с них высылают новые фишинговые письма. В то же время, по сообщению RIA, нельзя исключать, что стоявшие за кампанией лица в ее ходе получили доступ ко всему содержанию почтовых ящиков.

В августе продолжались фишинговые кампании, использовавшие символику действующих в Эстонии банков и пытавшиеся украсть деньги с банковских счетов людей так, чтобы жертвы сами вводили для подтверждения перевода код PIN 2 услуг Mobiil-ID или Smart-ID, сообщил RIA.

В августе эстонские предприятия вновь стали жертвами программ-вымогателей. О программах-вымогателях RIA сообщали, например, предприятия дистрибуции и розничной продажи мебели, одежды и продуктов питания, а также связанных с металлом услуг. В ряде случаев атаки начинались благодаря использованию уже известных уязвимых мест в протоколе удаленного рабочего стола.

Кроме того, в августе, в Эстонию пришла и уже давно распространенная в мире мошенническая схема с использованием зарплатных данных: это письма, якобы отправленные наемным работником директору по персоналу или бухгалтеру, в которых зарплату просят в дальнейшем переводить на новый банковский счет. RIA не поступало сообщений ни об одной успешной попытке мошенничества.