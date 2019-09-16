Евгений Криштафович: Яна Тоом рисует «фигвамы» из Брюсселя

«У меня вызывают изжогу высказывания Яны Тоом о проблеме серопаспортников. Мы ей дали гражданство Эстонии без всяких условий, а она нам там "фигвамы" рисует из Брюсселя», - заявил в ток-шоу «Своя правда» на канале ETV+ общественный активист Евгений Криштафович.
Дискуссия разгорелась после высказывания евродепутата Яны Тоом о том, что в вопросе безгражданства нужно продолжать оказывать давление из Европарламента: «Если будет какое-то подобие консенсуса внутри страны, то, помножив его на давление из Брюсселя, может быть, мы что-нибудь решим».
Криштафович заявил: «Чем больше она говорит о том, что Эстонии нужно внешнее давление, что нам следует отказываться от принципа субсидиарности, и пусть, мол, Брюссель предприсывает Эстонии, кому давать и кому не давать эстонское гражданство, тем больше наше общество отказывается от дискуссии на эту тему. Все просто смотрят на Яну Тоом и говорят: "Мы ей дали гражданство без всяких условий, а она нам там «фигвамы» из Брюсселя рисует". И, соответственно, эта тема закрывается. Яна Тоом деструктивно подходит к этой ситуации».
Тоом жестко отреагировала на эту критику, отметив при этом, что она никогда не выступала за отказ от принципа субсидирности: «Я за то, чтобы Эстонская Республика выполнила те вещи, которые она обязалась выполнить, вступая в ЕС».