Евгений Криштафович: Яна Тоом рисует «фигвамы» из Брюсселя

Дискуссия разгорелась после высказывания евродепутата Яны Тоом о том, что в вопросе безгражданства нужно продолжать оказывать давление из Европарламента: «Если будет какое-то подобие консенсуса внутри страны, то, помножив его на давление из Брюсселя, может быть, мы что-нибудь решим».

Криштафович заявил: «Чем больше она говорит о том, что Эстонии нужно внешнее давление, что нам следует отказываться от принципа субсидиарности, и пусть, мол, Брюссель предприсывает Эстонии, кому давать и кому не давать эстонское гражданство, тем больше наше общество отказывается от дискуссии на эту тему. Все просто смотрят на Яну Тоом и говорят: "Мы ей дали гражданство без всяких условий, а она нам там «фигвамы» из Брюсселя рисует". И, соответственно, эта тема закрывается. Яна Тоом деструктивно подходит к этой ситуации».