Цены на бензин могут резко взлететь уже на этой неделе

Резкий скачок мировых цен на нефть, произошедший в понедельник после успешного нападения йеменских хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, может в ближайшее время отразиться на стоимости топлива на эстонских АЗС, если крупные поставщики нефти не смогут выровнять баланс спроса и предложения на рынке, пишет Rus.Err.
По мнению председателя правления Alexela Алана Вахта, пока сохраняется шанс на стабилизацию цен на нефть, если Саудовская Аравия частично восстановит уровень добычи, а США и саудиты начнут распродавать нефть из резервов. "Но если цены останутся на нынешнем уровне, то на следующей неделе мы неизбежно увидим подорожание бензина примерно на 3 цента за литр", - сказал Вахт.
В Olerex не исключают, что бензин подорожает уже в ближайшие выходные. "Если цены [на нефть] на мировом рынке не вернутся к уровню 60 долларов за баррель, то к выходным бензин может подорожать на 4-5 центов", - сказал директор по логистике Olerex Прийт Пыллусте.