Цены на бензин могут резко взлететь уже на этой неделе

По мнению председателя правления Alexela Алана Вахта, пока сохраняется шанс на стабилизацию цен на нефть, если Саудовская Аравия частично восстановит уровень добычи, а США и саудиты начнут распродавать нефть из резервов. "Но если цены останутся на нынешнем уровне, то на следующей неделе мы неизбежно увидим подорожание бензина примерно на 3 цента за литр", - сказал Вахт.