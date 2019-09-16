Яна Тоом: количество серопаспортников уменьшается за счет гражданства РФ и смертности

Евродепутат от Центристской партии Яна Тоом признала, что вопрос серых паспортов так и не решен, несмотря на то, что центристы уже более двух с половиной лет возглавляют правительство, объяснив это противодействием партнеров центристов по коалиции. Об этом евродепутат заявила 16 сентября в ток-шоу "Своя правда" на телеканале ETV+, передает Rus.ERR.
"У нас никогда не будет правительства из одной партии. У нас всегда будет коалиция. И, к сожалению, среди эстонских партий нет ни одной, которая была бы готова идти на подвижки в этом вопросе", -
По ее словам, натурализация играет небольшую роль в снижении числа серопаспортников. "Если мы посмотрим на то, как уменьшается количество неграждан, то там есть два основных фактора. Это гражданство России и смерть. И только на третьем месте – натурализация. И это не совсем нормально", - подчеркнула евродепутат.