Кальюлайд: Эстония и впредь должна самостоятельно вести диалог с Россией

В частности, президента спросили, как она относится к идее президента Франции Эммануэля Макрона найти пути к договоренности с Россией в условиях, когда Крым остается оккупированным и война на востоке Украины продолжается.

«Я придерживаюсь мнения, что мы должны говорить всем своим партнерам и союзникам, что здесь мы не станем подыгрывать, даже из желания показать, что вот как мы успешны и результативны, в ситуации, когда россияне делают пару шагов, а мы — сразу двадцать, поскольку нам так нравится делать вид, мол, вот какой прогресс и есть повод вернуться к обычным отношениям», - сказала Кальюлайд.

«Мы должны иметь в виду всю цепочку — Грузию, Украину. И если мы позволим российской стороне делать расчеты, мол, если после Грузии было три месяца, а до войны на Украине уже несколько лет вели переговоры о безвизовых отношениях, то не может быть так, что после Украины теперь прошло пять лет и тогда посмотрим, за кем будет очередь», - продолжила президент.