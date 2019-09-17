Модный бренд готов выложить за итальянский "Милан" фантастический миллиард евро

По информации Il Messaggero, предприниматель намерен выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года за 1 миллиард евро. Американский фонд неоднократно опровергал информацию о возможной продаже команды.

Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его активы оцениваются в 94,6 млрд долларов.