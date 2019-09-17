Вт, 17.09.2019
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Модный бренд готов выложить за итальянский "Милан" фантастический миллиард евро

глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно

ФОТО: Vincent Isore / imago images / IP3press

Французский бизнесмен и глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно может стать новым владельцем «Милана», передает Sports.ru.

По информации Il Messaggero, предприниматель намерен выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года за 1 миллиард евро.  Американский фонд неоднократно опровергал информацию о возможной продаже команды. 

Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его активы оцениваются в 94,6 млрд долларов. 

«Милан» после трех туров Серии А занимает шестое место в турнирной таблице.

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