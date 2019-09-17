Трамп подозревает Иран в атаке на саудовские нефтяные заводы

Именно Иран, вероятнее всего, стоит за нападением беспилотников на заводы саудовского нефтяного концерна Saudi Aramco. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил президент США Дональд Трамп, ответивший "похоже на то" на соответствующий прямой вопрос. Однако, по словам главы Белого дома, несмотря на то, что США готовы нанести сокрушительный ответный удар, он "не желает ни с кем войны". Трамп также заявил, что окончательная точка в поиске того, кто виноват в этом ударе, еще не поставлена.

Днем ранее американский президент заявил, что США известно, кто стоит за атакой, однако он ждет результатов расследования Саудовской Аравии. В понедельник представитель возглавляемой Эр-Риядом коалиции, участвующей в гражданской войне в Йемене, полковник Турки аль-Мальки сообщил, что атаковавшие заводы дроны были произведены в Иране. Кроме того, по его словам, они стартовали не в Йемене. Ранее ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Саудовская Аравия призвала ООН и международных экспертов принять участие в расследовании инцидента, который привел к рекордному росту цен за последние полгода. Нефть марки Brent в понедельник подорожала на 11 процентов и продавалась за 66,82 доллара за баррель, а нефть американской марки WTI - за 60,19 долларов (плюс 10 процентов). Краткосрочно скачок цен почти доходил до 15 процентов. Однако утром во вторник цена на нефть начала опять снижаться.

Атаки беспилотников на нефтяные заводы в Саудовской Аравии

14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Возгорания произошли ранним утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке близ побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.