Российский хоккеист обвиняется в многомиллионной афере с криптовалютой

Экс-нападающему молодежной сборной России было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В ходе заседания Мусатов не признал вину и выразил недоумение от того, каким образом его объявили в розыск.

“Я был здесь, в Москве, пытался выйти на следствие, связаться с потерпевшим. Я посещал публичные места, передвигался за рулем, никто мной не интересовался. Мне нет смысла куда-то скрываться, наоборот я бы хотел разобраться. Мое мнение, что меня оговорили, я свою позицию смогу доказать. Я живу по адресу, гуляю с ребенком. Моё мнение - очень предвзятое ко мне отношение”, - рассказал обвиняемый.

По данным следствия МВД, Мусатов вместе с двумя знакомыми арендовал офис в Москве, который они переоборудовали под банковское помещение. Затем он предложил партнеру по бизнесу по фамилии Абелян приобрести у него 103 биткоина за 45 миллионов рублей. Сделка была запланирована на конец зимы 2018 года, покупатель прибыл в офис и передал деньги одному из подельников Мусатова, однако тот поспешно скрылся. Сначала хоккеист по телефону обещал уладить ситуацию, но позже перестал отвечать на звонки. В конце 2018 года он был объявлен в федеральный розыск. Один из подельников Мусатова Виталий Артеменко был задержан и пошел на сделку со следствием, суд отправил его под домашний арест.

Мусатов в 2007 году в составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира. За национальную сборную выступить ему так и не довелось. Воспитанник хоккейной школы столичного "Спартака" за карьеру поменял множество команд КХЛ, последней из которых стал "Слован" из Братиславы в сезоне-2016/17.