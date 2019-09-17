В системе общественного транспорта тикает несколько бомб замедленного действия

«Сегодня они еще есть», - резюмировал исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Велло Йыгисоо напряженную ситуацию на коммерческих линиях в Харьюмаа, то есть на тех маршрутах, где пассажиры должны по-прежнему покупать билеты. «Когда автобусные перевозчики приходят жаловаться, что не успевают, что им нужно убрать еще пару отправлений, то нам ничего не остается как сказать, чтобы не брались, если не успевают. И в то же время просим их не уходить со дня. Нам нечем их завлечь, поэтому приходится просто просить», - сказал он.

Борьбу за выживание хорошо иллюстрирует ситуация с коммерческим автобусом предприятия H-Liinid, который вчера отходил от остановки «Эстония» в сторону Козе и Арду с пятью пассажирами в салоне. По словам руководителя фирмы Тоомаса Саага, свести концы с концами можно, когда в автобусе едет как минимум 14-15 пассажиров.

На ведущем в Козе маршруте H-Liinid ведут борьбу с автобусами предприятия GoBus, которое осуществляет бесплатные пассажирские перевозки. Зато на отрезке до Арду ситуация совсем непростая: здесь только одна бесплатная линия, а H-Liinid осуществляет девять отправлений. И если находящийся в непростом финансовом положении собственник H-Liinid в один прекрасный день решит закрыть данный маршрут, то у центра общественного транспорта возникнут серьезные проблемы.

«С приходом бесплатного общественного транспорта наш заработок сразу же сократился. До тех пор мы могли приобретать новую технику и делать инвестиции. Нашими автобусами пользовалось много детей и пенсионеров — они составляли около трети от общего числа пассажиров. Теперь все они пользуются бесплатным общественным транспортом», - заявил Сааг.

В Северо-Эстонском центре общественного транспорта признают, что в случае закрытия линий, обслуживаемых частными предприятиями, они не смогут взять обслуживание маршрутов на себя. Например, в пригороде Таллинна львиную долю маршрутов обслуживают коммерческие перевозчики. И в случае прекращения их деятельности исчезла бы львиная доля отправлений в Саку, Козе, Арду, Юри и Арукюла.

«Саку, Арду и Юри – это три самых взрывоопасных места в Харьюмаа», - сообщил Йыгисоо, который считает ситуацию, сложившуюся в региональном общественном транспорте, взрывоопасной. Например, на сакуском маршруте 85-90 процентов отправлений осуществляет коммерческий перевозчик Hansa Bussiliinid. По мнению Йыгисоо, здесь ситуация наиболее критическая.

Член правления Hansa Bussiliinid Андрес Пускар признал, что на коммерческих линиях, где автобус приходит за полчаса до бесплатного, число пассажиров сократилось примерно на четверть. Походя ситуация и на тех маршрутах, где бесплатный автобус приходит через полчаса после их автобуса. В то же время, по его словам, только за последний год зарплаты водителей автобусов выросли на 25 процентов. В последний раз они сокращали число отправлений в феврале. В настоящее время предприятие рассматривает возможность закрытия еще нескольких отправлений.