В системе общественного транспорта тикает несколько бомб замедленного действия

Кроме предприятия ATKO, столкнувшегося с проблемами при выполнении условий договора, взрывоопасная ситуация наблюдается и на платных коммерческих линиях, исчезновение которых может обернуться печальными последствиями для жителей Харьюмаа, пишет Postimees.
«Сегодня они еще есть», - резюмировал исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Велло Йыгисоо напряженную ситуацию на коммерческих линиях в Харьюмаа, то есть на тех маршрутах, где пассажиры должны по-прежнему покупать билеты. «Когда автобусные перевозчики приходят жаловаться, что не успевают, что им нужно убрать еще пару отправлений, то нам ничего не остается как сказать, чтобы не брались, если не успевают. И в то же время просим их не уходить со дня. Нам нечем их завлечь, поэтому приходится просто просить», - сказал он.
Борьбу за выживание хорошо иллюстрирует ситуация с коммерческим автобусом предприятия H-Liinid, который вчера отходил от остановки «Эстония» в сторону Козе и Арду с пятью пассажирами в салоне. По словам руководителя фирмы Тоомаса Саага, свести концы с концами можно, когда в автобусе едет как минимум 14-15 пассажиров.
На ведущем в Козе маршруте H-Liinid ведут борьбу с автобусами предприятия GoBus, которое осуществляет бесплатные пассажирские перевозки. Зато на отрезке до Арду ситуация совсем непростая: здесь только одна бесплатная линия, а H-Liinid осуществляет девять отправлений. И если находящийся в непростом финансовом положении собственник H-Liinid в один прекрасный день решит закрыть данный маршрут, то у центра общественного транспорта возникнут серьезные проблемы.
«С приходом бесплатного общественного транспорта наш заработок сразу же сократился. До тех пор мы могли приобретать новую технику и делать инвестиции. Нашими автобусами пользовалось много детей и пенсионеров — они составляли около трети от общего числа пассажиров. Теперь все они пользуются бесплатным общественным транспортом», - заявил Сааг.
В Северо-Эстонском центре общественного транспорта признают, что в случае закрытия линий, обслуживаемых частными предприятиями, они не смогут взять обслуживание маршрутов на себя. Например, в пригороде Таллинна львиную долю маршрутов обслуживают коммерческие перевозчики. И в случае прекращения их деятельности исчезла бы львиная доля отправлений в Саку, Козе, Арду, Юри и Арукюла.
«Саку, Арду и Юри – это три самых взрывоопасных места в Харьюмаа», - сообщил Йыгисоо, который считает ситуацию, сложившуюся в региональном общественном транспорте, взрывоопасной. Например, на сакуском маршруте 85-90 процентов отправлений осуществляет коммерческий перевозчик Hansa Bussiliinid. По мнению Йыгисоо, здесь ситуация наиболее критическая.
Член правления Hansa Bussiliinid Андрес Пускар признал, что на коммерческих линиях, где автобус приходит за полчаса до бесплатного, число пассажиров сократилось примерно на четверть. Походя ситуация и на тех маршрутах, где бесплатный автобус приходит через полчаса после их автобуса. В то же время, по его словам, только за последний год зарплаты водителей автобусов выросли на 25 процентов. В последний раз они сокращали число отправлений в феврале. В настоящее время предприятие рассматривает возможность закрытия еще нескольких отправлений.
«Мы постоянно анализируем и следим за окупаемостью линий. Например, если доход от продажи билетов не покрывает расходы, то приходится пускать на маршрут автобус меньшего размера, поднимать цены или вовсе закрывать маршрут», - сообщил Пускар.
Жители Саку считают, что бесплатные автобусы не представляют из себя угрозы для Hansabuss, поскольку бесплатные автобусы ходят редко, а желающих добраться из Саку в Таллинн всегда много.
В то же время жители Саку говорят, что стараются ездить на бесплатном автобусе.
«Если Kui Hansabuss свернет лавочку, то люди пересядут на машины. И будем мы все стоять в огромных пробках», - сообщил один из стоявших на обстановке в Саку собеседников Postimees.
В Харьюмаа до внедрения бесплатного общественного транспорта на долю коммерческого транспорта приходилось около 50 процентов отправлений. По словам Йыгисоо, теперь доля частных перевозчиков сократилась, потому что с июля в Маарду прекратило деятельность одно предприятие. По этой причине центру общественного транспорта пришлось самому взять за обслуживание этого маршрута. Центр подозревал, что в один прекрасны день Temptrans откажется от обслуживания данной линии, поэтому в тендер на всякий случай вписали больший объем перевозок, чем потребовалось бы при сосуществовании с коммерческими линиями.
«Мы указали в тендере на 60 процентов больше, чем было нужно. Но данный шаг себя оправдал, поскольку коммерческий перевозчик в итоге отказался от обслуживания маршрутов», - сказал Йыгисоо, а также добавил, что они до сих пор занимаются решением проблемам на маардуском маршруте.
По словам Йыгисоо, Temptrans моэжно поблагодарить хотя бы за то, что фирма предупредила об уходе за три месяца. Так, например, фирма Samat оповестила об прекращении пассажирских перевозок всего за десять дней.
Нынешний министр экономики и коммуникаций Таави Аас сообщил в письменном ответе, что центрам общественного транспорта будут выделены деньги, необходимые для обеспечения возросшего спроса на пассажирские перевозки.
Аас в своем ответе подчеркнул, что предприятие должно за три месяца предупреждать о прекращении обслуживания того или иного маршрута. «Услуга общественного транспорта должна быть обеспечена. Но для этого центрам общественного транспорта необходимо выделить дополнительные средства. Это делается уже сейчас. И будет делаться в будущем», - заявил он.
По словам Йыгисоо, например, если коммерческие перевозчики перестанут обслуживать линии в Саку или Козе, то центру негде будет взять средства для обеспечения пассажирских перевозок.
По словам Ааса, на следующий год он будет ходатайствовать о выделении из госбюджета на общественный транспорт 49,2 млн евро. В этом году данная сумма составила 45 млн евро, а в 2018-м, когда в середине года был введен бесплатный общественный транспорт, объем дотаций составил менее 35 миллионов.