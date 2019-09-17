Месси выздоровел и готов к новым подвигам

32-летний форвард сегодня провел тренировку в общей группе. По ее итогам медицинский штаб одобрил участие аргентинца в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», после чего форвард был включен в заявку на эту игру.
«Барселона» отправилась в Германию в следующем составе: Марк-Андре тер Стеген, Нето, Иньяки Пенья, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серджи Роберто, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Артур, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Карлес Перес, Анссумане Фати, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси.