Месси выздоровел и готов к новым подвигам

32-летний форвард сегодня провел тренировку в общей группе. По ее итогам медицинский штаб одобрил участие аргентинца в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», после чего форвард был включен в заявку на эту игру.