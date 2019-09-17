Министры делят пирог: обучение эстонскому раздроблено, но никто не хочет отказываться от своей доли

В конце августа Госконтроль опубликовал аудит обучения эстонскому язык, в котором авторы критиковали неспособность государства организовать изучение эстонского для всех желающих взрослых. Собравшаяся вчера вместе с представителями пяти министерств, организующих обучение, особая комиссия Рийгикогу пришла к единодушию лишь относительно того, что Министерство образования и науки должно получить ведущую роль в координации языкового обучения. Что по сути это будет означать – по-прежнему обсуждается.

По мнению госконтролера Янара Хольма, суть проблемы обучения взрослых языку состоит в том, что нет одного конкретного места, куда можно обращаться, если человек хочет учить язык. Сейчас у каждого министерства есть своя целевая группа, которой предлагается языковое обучение. Так Министерство юстиции занимается заключенными, Министерство социальных дел – безработными и получившими международную защиту, Министерство культуры – слабо интегрированными постоянными жителями и новыми мигрантами, а Министерство внутренних дел – ходатайствующими о гражданстве и также новыми мигрантами.

Должен ли человек остаться безработным, чтобы учить эстонский язык?

Целевые группы некоторых министерств пересекаются, что влечет за собой разбазаривание государственных денег. Однако есть и такие люди, которые лишены возможности учить язык, поскольку их нельзя причислить ни к одной из этих групп.

Стать безработным, чтобы пойти учиться?

По словам Хольма, сейчас лучше всего учить язык заключенным и безработным, хотя так не должно быть. «Должен ли человек остаться безработным, чтобы учить эстонский язык?» - задает Хольм риторический вопрос и добавляет, что сейчас распространена ситуация, когда человеку предлагают языковое обучение лишь тогда, когда он станет безработным. Но люди не знают, кто, где и как может изучать эстонский, и здесь, по мнению Хольма, необходимо внести ясность.

Министерства хоть и были в общих чертах согласны с Госконтролем, но не спешили давать обещания по улучшению ситуации. И министр социальных дел Танель Кийк, и министр внутренних дел Март Хельме, и министр по делам народонаселения Рийна Сольман, и министр юстиции Райво Аэг подчеркнули, что целевые группы должны все-таки остаться в их ведении, однако координирование они были согласны уступить Министерству образования.

Министр культуры Тынис Лукас хоть и не присутствовал, но, по словам замещавшего его советника отдела культурного разнообразия Артема Теплюка, Министерство культуры уже много сделало с помощью недавно открытых домов эстонского языка и Фонда интеграции, под который, правда, так и не удалось привести пока всех предлагающих услугу языкового обучения.

Единственной, кто выразил надежду на перемены, стала получившая слово последней министр образования и науки Майлис Репс, которая пообещала после публикации аудита и заседания комиссии, что возьмет руководство языковым обучением на себя.

Репс готова взять поводья

«Я благодарю Госконтроль, но я не столь оптимистична, что мы теперь будем действовать и здесь есть решения», - сказала Репс и добавила, что в выступлениях других министров сквозит мысль, что на самом деле никто не хочет ничего предпринимать.

«Если мы говорим о европейских средствах, то можно было бы лучше распорядиться распределением, поскольку в конце концов сейчас мы занимаемся одним человеком несколько раз», - сказала она, добавив, что переговоры по финансированию за счет европейских средств вскоре начнутся, и на них Министерство образования и науки могло бы играть ведущую роль.

Целевые группы Репс обещала оставить министерствам, как они того и хотели, однако сферы ответственности Министерства социальных дел и Министерства культуры настолько пересекаются, что это, по ее мнению, необходимо пересмотреть.