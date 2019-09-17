Сообщение о возможной бомбе у одного из пассажиров автобуса парализовало движение на шоссе Пярну — Раквере

Сегодня около 8.18 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что у него в сумке бомба, а сам он едет на автобусе. Полиция быстро отреагировала на поступивший звонок и смогла установить место нахождение звонившего по его телефону, пишет Pärnu Postimees.