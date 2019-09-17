Сообщение о возможной бомбе у одного из пассажиров автобуса парализовало движение на шоссе Пярну — Раквере
Сегодня около 8.18 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что у него в сумке бомба, а сам он едет на автобусе. Полиция быстро отреагировала на поступивший звонок и смогла установить место нахождение звонившего по его телефону, пишет Pärnu Postimees.
«Мы выяснили, что звонил мужчина 66 лет, ехавший на автобусе из Вяндра в Пярну. Мы остановили автобус на шоссе Раквере - Сымеру, - рассказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева. - На данный момент сообщивший о бомбе задержан, его сумка из автобуса удалена. На месте происшествия работают саперы, они проверяют содержимое сумки».
Сначала сумку изучила собака-сапер, которая не унюхала ничего подозрительного. Затем сумку осмотрели саперы, которые также убедились, что содержимое сумки не представляет угрозы для окружающих.
В целях обеспечения безопасности полиция временно перекрывала движение на 7,9-9,5 км шоссе Пярну — Раквере — Сымеру.
Движение транспорта было восстановлено в 9.35.
Обстоятельства произошедшего выясняются.