Вт, 17.09.2019
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу
Oтчим Кокорина устроил ДТП у ворот колонии

Павел Мамаев и Александр Кокорин в тюрьме.

ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра – Кирилл – сегодня утром были отпущены на свободу. Они отбывали наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке, передает Sports.ru.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к тюремному заключению на полтора года, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев. 

6 сентября Алексеевский суд освободил футболистов и брата Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.

Срок контракта Кокорина с «Зенитом» истек летом Юрий Падалко, адвокат  Кокорина, сообщил, что игрок вчера подписал новое соглашение с «Зенитом». Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, и клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество.

За Кокориным на черном внедорожнике приехал Кирилл Логинов — отчим Александра.

По ходу движения у стен колонии между окружившими журналистами он задел одного из них – сотрудника «Лайфа».

В итоге сотрудник ДПС провел беседу с Логиновым, а за пострадавшим приехала скорая помощь, сообщает «Спорт-Экспресс».

Позже полицейские сказали, что оснований для задержания отчима Кокорина нет, его отпустили. Журналисту перебинтовали ногу.

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