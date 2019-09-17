Кокорин и Мамаев вышли на свободу

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к тюремному заключению на полтора года, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев.

6 сентября Алексеевский суд освободил футболистов и брата Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.

Срок контракта Кокорина с «Зенитом» истек летом Юрий Падалко, адвокат Кокорина, сообщил, что игрок вчера подписал новое соглашение с «Зенитом». Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, и клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество.

За Кокориным на черном внедорожнике приехал Кирилл Логинов — отчим Александра.

По ходу движения у стен колонии между окружившими журналистами он задел одного из них – сотрудника «Лайфа».

В итоге сотрудник ДПС провел беседу с Логиновым, а за пострадавшим приехала скорая помощь, сообщает «Спорт-Экспресс».

Позже полицейские сказали, что оснований для задержания отчима Кокорина нет, его отпустили. Журналисту перебинтовали ногу.