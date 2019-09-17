Скандинавский гигант Veho покупает Silberauto

«Silberauto – крупнейший в странах Балтии продавец автомобилей, но для того, чтобы приспособиться к рыночным изменениям и для дальнейшего развития необходимо быть самым большим в еще более крупном регионе. Автомобильный рынок ждет консолидация, а компания Veho, которая втрое больше нас, благодаря своей компетенции и масштабу обеспечивает дополнительные возможности развития и расширения предприятия», - отметил учредитель и собственник Silberauto Вяйно Калдоя.

«В дальнейшем я планирую направить свою энергию в будущее. Поскольку меня всегда привлекало инженерное дело, я посвящу свое время тому, чтобы вдохновлять молодых людей, пробуждать в них интерес к технике и способствовать улучшению их результатов», - сказал Калдоя.

«Silberauto – уникальное предприятие с большой клиентской базой и отличным коллективом. Вместе мы сможем предлагать клиентам уникальные услуги, работникам – превосходные карьерные возможности, а своим партнерам – возможности роста. Многие наши клиенты находятся в странах балтийского региона – в результате еще сильнее становимся и мы», - сказал председатель правления Veho Юха Руотсалайнен.

«Эта сделка является новым важным этапом в 80-летней истории Veho: большой опыт Veho в связи с представлением марки Mercedes-Benz в Финляндии и Швеции будет дополнять рыночную позицию и ноу-хау Silberauto в Эстонии и Литве. Результатом станет превосходное единое целое», - добавил заместитель председателя правления Veho и представитель семьи собственников Филип Аминофф.

Договор Veho и Silberauto касается четырех предприятий – Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB и AS Silwi Autoehitus: их деятельности, торговых представительств и дилерских прав. Недвижимость предприятия – центры продажи и обслуживания в Эстонии и Литве – останется у нынешнего собственника Silberauto. Завершение сделки предполагает одобрение со стороны Департамента конкуренции и Daimler AG.

После завершения сделки Silberauto останется отдельным предприятием. Торговая марка компании, ее офисы, представительства и центры обслуживания – все останется прежним.

Финансовым консультантом Silberauto выступал Swedbank, а юридические консультации оказывало адвокатское бюро Cobalt. Компанию Veho в этой сделке консультировали, соответственно, PwC и Ellex Raidla.

По мнению руководителя по инвестиционной банковской деятельности Swedbank в Финляндии и странах Балтии Михкеля Торима, речь идет об одной из наиболее заметных сделок последних лет. «Обе стороны продолжительное время основательно взвешивали все обстоятельства сделки, отражающей перспективы автомобильного рынка», - отметил Торим.

Silberauto является одним из крупнейших и старейших предприятий Эстонии. Компания Silberauto начала деятельность в июне 1990 года, а с 2002 года работает и в Литве. В прошлом году оборот концерна составил 387 миллионов евро, а прибыль достигла 6,2 миллиона евро.

Наряду с представлением входящих в концерн Daimler торговых марок, с 2000 года Silberauto занимается продажей и обслуживанием легковых автомобилей Jeep, с 2004 года – Mitsubishi, а с 2015 года – Maserati. В Эстонии предприятию принадлежат центры продажи и обслуживания в Таллинне (в Ярве, Юлемисте, Тянассильма и Маарду), а также в Тарту, Вильянди, Пярну, Курессааре, Раквере и Йыхви. Представительства Silberauto UAB в Литве расположены в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.