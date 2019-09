Скандинавский гигант Veho покупает Silberauto

Договор Veho и Silberauto касается четырех предприятий – Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB и AS Silwi Autoehitus: их деятельности, торговых представительств и дилерских прав. Недвижимость предприятия – центры продажи и обслуживания в Эстонии и Литве – останется у нынешнего собственника Silberauto. Завершение сделки предполагает одобрение со стороны Департамента конкуренции и Daimler AG.