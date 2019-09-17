Конфликт между Венгрией и ЕС набирает обороты

Берлин и Париж призвали Венгрию ответить на обвинения

Берлин и Париж призвали власти Венгрии предоставить доказательства неправомерности выдвигаемых против них обвинений в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства. Критические положения подготовленного Европарламентом отчета о политике Будапешта "внушают беспокойство", отметила французский государственный секретарь по делам ЕС Амели де Моншален, выступая с заявлением от имени правительств в Париже и Берлине.

Она призвала власти в Будапеште отреагировать на представленный отчет и ответить на обвинения. "Дискуссия на заседании Совета министров должна предоставить венгерскому правительству возможность понять наши опасения, ответить на них и взять на себя обязательства их устранить", - отметила далее де Моншален.

В свою очередь правительство Венгрии подтвердило свою позицию, назвав начатый Еврокомиссией штрафной процесс "политически мотивированным и во многих аспектах неверным по содержанию.

Ряд членов ЕС выступают против штрафной процедуры

Для вынесения официального предупреждения Советом министров ЕС, которое было бы первым из нескольких этапов штрафной процедуры, необходима поддержка 22 из 28 стран ЕС. Пока неясно, состоится ли в ближайшее время голосование, поскольку ряд восточноевропейских членов сообщества выступают против данной штрафной процедуры.

С момента возбуждения дела против Венгрии до первого рассмотрения в Совете министров ЕС прошел год: Европейский парламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии в сентябре 2018 года.