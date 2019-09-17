В НХЛ решили не отменять сезон из-за локаута

NHLPA отказался от выхода из соглашения летом 2020 года. Таким образом, действующее соглашение будет действовать до окончания сезона-2021/22.

«Мы согласовали с лигой, что будем придерживаться действующего курса, а не разрывать соглашение.

У нас с лигой идут переговоры о продлении соглашения. Ждем, что эти переговоры продолжатся», – заявил исполнительный директор профсоюза Доналд Фер.

Таким образом, в 2020 году в НХЛ не будет локаута.

Ранее из-за трудовых споров были сокращены сезоны-1994/95 и 2012/13, а также потерян полный сезон-2004/05.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение профсоюза игроков НХЛ не прерывать действие текущего коллективного соглашения в 2020 году.

Ранее аналогичное решение было принято лигой. Таким образом, коллективное соглашение будет действовать до окончания сезона-2021/22, то есть в 2020 году уже точно не случится локаут.

«Мы довольны, что профсоюз решил не завершать действие соглашения досрочно.