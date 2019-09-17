Вт, 17.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

В НХЛ решили не отменять сезон из-за локаута

Александр Овечкин

ФОТО: John Locher / AP

Профсоюз игроков НХЛ выступил с заявлением относительно возможного выхода из коллективного соглашения, передает официальный сайт NHL.

NHLPA отказался от выхода из соглашения летом 2020 года. Таким образом, действующее соглашение будет действовать до окончания сезона-2021/22.

«Мы согласовали с лигой, что будем придерживаться действующего курса, а не разрывать соглашение.

У нас с лигой идут переговоры о продлении соглашения. Ждем, что эти переговоры продолжатся», – заявил исполнительный директор профсоюза Доналд Фер.

Таким образом, в 2020 году в НХЛ не будет локаута. 

Ранее из-за трудовых споров были сокращены сезоны-1994/95 и 2012/13, а также потерян полный сезон-2004/05. 

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение профсоюза игроков НХЛ не прерывать действие текущего коллективного соглашения в 2020 году. 

Ранее аналогичное решение было принято лигой. Таким образом, коллективное соглашение будет действовать до окончания сезона-2021/22, то есть в 2020 году уже точно не случится локаут. 

«Мы довольны, что профсоюз решил не завершать действие соглашения досрочно.

Мы надеемся продолжить сотрудничать с игроками на благо всех заинтересованных сторон, особенно наших болельщиков», – говорится в сообщении комиссионера. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ