В российской лаборатории, где хранятся вирусы оспы и Эбола, произошел взрыв

В лаборатории хранятся множество опасных штаммов вирусов, таких как Эбола, сибирская язва, оспа, ВИЧ и другие.

После взрыва на месте происшествия возник пожар, который спасателям удалось локализовать. Один рабочий получил ожоги третьей степени. Пожар площадью 30 квадратных метров был позже потушен.