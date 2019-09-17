В российской лаборатории, где хранятся вирусы оспы и Эбола, произошел взрыв

В России, 16 сентября прогремел взрыв в государственном научном центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском, пишет Guardian.
В лаборатории хранятся множество опасных штаммов вирусов, таких как Эбола, сибирская язва, оспа, ВИЧ и другие.
После взрыва на месте происшествия возник пожар, который спасателям удалось локализовать. Один рабочий получил ожоги третьей степени. Пожар площадью 30 квадратных метров был позже потушен.
Взрыв произошел во время ремонта санитарно-гигиенического кабинета на пятом этаже государственного научно-исследовательского центра вирусологии и биотехнологий. В настоящее время он является одним из основных центров исследований болезней в России.