Петиция за закрытие Sputnik и Baltnews в Эстонии не набрала достаточного числа подписей

Составленная ведущими блог Propastop волонтерами Кайтселийта петиция с требованием закрыть связанные с Россией новостные порталы Sputnik и Baltnews, не набрала за месяц необходимое число подписей, в связи с чем срок сбора подписей пришлось продлить, пишет Rus.ERR.
Propastop планировал собрать 1000 подписей, необходимых для обсуждения петиции в Рийгикогу, к 10 сентября, но по положению на 17 сентября под обращением подписались всего 515 человек, и срок сбора подписей теперь продлен до 10 октября.
Как сообщал ранее Rus.Postimees, в начала августа сайте rahvaalgatus.ee Propastop начал сбор подписей, чтобы на законодательном уровне можно было разработать способы борьбы с использующими эстонские домены порталами, которые занимаются распространением пропаганды и разжиганием конфликтов в обществе.
«В Эстонии действуют информационные источники российской пропагандистской сети Russia Today, которые используют эстонские домены (baltnews.ee и sputniknews.ee). На данных сайтах размещается информация, враждебного по отношению к Эстонии характера», - сообщал Propastop.
Propastop сообщает, что в статьях занимаются высмеиванием, переписыванием истории, разжиганием межнациональной розни и злонамеренным навешиванием ярлыков. Также Propastop подчеркивает, что данные порталы финансируются российским правительством.
«Подобные новостные порталы хотят создать впечатление, что речь идет о внутригосударственных организациях или гражданских инициативах, где существует свобода мысли и слова. На самом же деле с их помощью распространяют стратегические сообщения заинтересованных в этом государств. Baltnews и Sputnik Eesti пытаются размыть грань между журналистикой и пропагандой, чтобы усыпить бдительность читателей», - заявляют в Propastop.