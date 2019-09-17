Вт, 17.09.2019
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  • Петиция за закрытие Sputnik и Baltnews в Эстонии не набрала достаточного числа подписей

Петиция за закрытие Sputnik и Baltnews в Эстонии не набрала достаточного числа подписей

Клавиатура.

ФОТО: SCANPIX

Составленная ведущими блог Propastop волонтерами Кайтселийта петиция с требованием закрыть связанные с Россией новостные порталы Sputnik и Baltnews, не набрала за месяц необходимое число подписей, в связи с чем срок сбора подписей пришлось продлить, пишет Rus.ERR.

Propastop планировал собрать 1000 подписей, необходимых для обсуждения петиции в Рийгикогу, к 10 сентября, но по положению на 17 сентября под обращением подписались всего 515 человек, и срок сбора подписей теперь продлен до 10 октября.

Как сообщал ранее Rus.Postimees, в начала августа сайте rahvaalgatus.ee Propastop начал сбор подписей, чтобы на законодательном уровне можно было разработать способы борьбы с использующими эстонские домены порталами, которые занимаются распространением пропаганды и разжиганием конфликтов в обществе.

«В Эстонии действуют информационные источники российской пропагандистской сети Russia Today, которые используют эстонские домены (baltnews.ee и sputniknews.ee). На данных сайтах размещается информация, враждебного по отношению к Эстонии характера», - сообщал Propastop.

Propastop сообщает, что в статьях занимаются высмеиванием, переписыванием истории, разжиганием межнациональной розни и злонамеренным навешиванием ярлыков. Также Propastop подчеркивает, что данные порталы финансируются российским правительством.

«Подобные новостные порталы хотят создать впечатление, что речь идет о внутригосударственных организациях или гражданских инициативах, где существует свобода мысли и слова. На самом же деле с их помощью распространяют стратегические сообщения заинтересованных в этом государств. Baltnews и Sputnik Eesti пытаются размыть грань между журналистикой и пропагандой, чтобы усыпить бдительность читателей», - заявляют в Propastop.

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