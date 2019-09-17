Петиция за закрытие Sputnik и Baltnews в Эстонии не набрала достаточного числа подписей

Propastop планировал собрать 1000 подписей, необходимых для обсуждения петиции в Рийгикогу, к 10 сентября, но по положению на 17 сентября под обращением подписались всего 515 человек, и срок сбора подписей теперь продлен до 10 октября.

Как сообщал ранее Rus.Postimees, в начала августа сайте rahvaalgatus.ee Propastop начал сбор подписей, чтобы на законодательном уровне можно было разработать способы борьбы с использующими эстонские домены порталами, которые занимаются распространением пропаганды и разжиганием конфликтов в обществе.

«В Эстонии действуют информационные источники российской пропагандистской сети Russia Today, которые используют эстонские домены (baltnews.ee и sputniknews.ee). На данных сайтах размещается информация, враждебного по отношению к Эстонии характера», - сообщал Propastop.

Propastop сообщает, что в статьях занимаются высмеиванием, переписыванием истории, разжиганием межнациональной розни и злонамеренным навешиванием ярлыков. Также Propastop подчеркивает, что данные порталы финансируются российским правительством.