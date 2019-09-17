Университет: новый закон вынудит русскоговорящих студентов из Латвии учиться в Эстонии

Об этом сообщили в Эстонском университете прикладных наук по предпринимательству "Майнор" со ссылкой на результаты тематического исследования, отметив, что количество студентов, приехавших учиться в Эстонию из этих стран, за последние годы увеличилось в несколько раз, и, согласно прогнозам, будет продолжать расти.

Кристина Пилисте, главный специалист государственной инициативы Study in Estonia, координирующей международный маркетинг в сфере высшего образования в Эстонии, сказала, что количество принимаемых студентов из стран, бывших республиками Советского Союза, увеличилось осенью 2018 года по сравнению с прежними показателями более чем на треть. «Окончательные цифры относительно начавшегося учебного года ещё не известны, но интерес по-прежнему высок», – сказала Пилисте.

По словам Пилисте, большинство студентов, приезжающих в Эстонию из бывших республик СССР – это студенты из России, Украины, Грузии и Латвии. «Ориентируясь на эти страны, более систематическую маркетинговую работу поводили как сами учебные заведения, так и платформа сотрудничества в области высшего образования Study in Estonia», – отметила Пилисте.

Кристьян Оад, исполнительный директор Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству "Майнор", единственного учебного заведения в Эстонии, которое предлагает бакалавриат и магистратуру наряду с обучением на эстонском и английском языках также с обучением на русском языке, сказал, что в прошлом году количество кандидатов из бывших советских республик, желающих учиться в "Майнор", увеличилось почти в два раза, и в нынешнем году примерно на столько же. «В Латвии вступил в силу закон, согласно которому высшее образование можно предоставлять только на официальных языках Европейского Союза. По сути, это означает запрет на высшее образование на русском языке», – сказал Оад.

«Отказ Латвии от участия в конкуренции может оказать довольно серьезное влияние на эстонский рынок образования. На русском языке в Латвии учатся примерно 5000 студентов, и часть из них теперь будет получать образование за свои деньги в Эстонии», – добавил Оад.

«В этом году кандидаты были преимущественно из Украины и России, но были и из других стран, например из Казахстана и Кыргызстана. Для многих это возможность получить европейское образование на родном языке. Но многие поступают и на специальности с английским языком обучения, например на разработку программного обеспечения. Приём ещё только завершается, но уже сейчас можно сказать, что с большим перевесом наиболее популярны магистратуры с русским языком обучения по специальности стратегическое управление и веб-технологии», – уточнил Оад.

В Латвии с января нынешнего года действует закон, согласно которому высшим учебным заведениям не разрешается принимать новых студентов для обучения по русскоязычным программам. Действующие программы с русским языком обучения следует закрыть к 31 декабря 2022 года.

Согласно статистике Study in Estonia, по состоянию на конец 2018 года большинство студентов из бывших республик СССР учились в Тартуском университете (546), в Таллиннском техническом университете (313), Таллиннском университете (113) и Университете прикладных наук по предпринимательству "Майнор" (82).