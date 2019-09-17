Вт, 17.09.2019
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В России разрешили «курить» в самолетах

Самолет UTair. Иллюстративное фото.

ФОТО: Slutsky Maxim/ITAR-TASS

Авиакомпания Utair с 15 сентября запустила раздачу на своих рейсах "никотиновые мешочки" или пэки LYFT, которые производит компания British American Tobacco (BAT), пишет Lenta.ru со ссылкой на РБК.

Пэк LIFT размещается между десной и верхней губой, через слизистую происходит всасывание никота. 

Раздачу LYFT запустили на более чем десяти рейсах перевозчика. Получить продукт смогут совершеннолетние пассажиры самолета.

В дальнейшем производитель планирует расширить список авиакомпаний, на борту которых можно будет получить LYFT, чтобы пассажиры могли спокойно перенести полет без настоящих сигарет. 

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