Департамент предупреждает: заказ электротранспорта из-за границы может обернуться неприятностями

Департамент шоссейных дорог сообщает, что уже было несколько случаев, когда на томожне Эстонии выясняется, что заказанный электромобиль не отвечает требованиям ЕС. К сожалению, в таком случае транспортное средство не может быть ввезено в страну, поэтому его следует отправить обратно или уничтожить.

Транспортные средства, изготовленные за пределами ЕС, на которых покупатели хотят передвигаться по дорогам общего пользования, должны соответствовать определенным техническим требованиям.

Потребитель должен в первую очередь следить за тем, чтобы у автомобиля был VIN-код и подтверждение типа транспортного средства.

К примеру, если житель Эстонии заказывает в Китае электромобиль, в момент прибытия заказанного товара Налогово-таможенный департамент оповещает об этом ответственные ведомства — Департамент шоссейных дорог и/или Департамент защиты потребителей и технического надзора, а также спрашивает, можно ли данное транспортное средство выпустить на рынок Европейского Союза.