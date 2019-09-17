Вт, 17.09.2019
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Департамент предупреждает: заказ электротранспорта за границей может обернуться неприятностями

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В Эстонии все более становятся популярными двух- и трехколесные электромобили, которые можно заказать по интернету не только в странах Европейского союза, но и за его пределами. 

Департамент шоссейных дорог сообщает, что уже было несколько случаев, когда на таможне Эстонии выясняется, что заказанный электромобиль не отвечает требованиям ЕС. К сожалению, в таком случае транспортное средство не может быть ввезено в страну, поэтому его следует отправить обратно или уничтожить.

Транспортные средства, изготовленные за пределами ЕС, на которых покупатели хотят передвигаться по дорогам общего пользования, должны соответствовать определенным техническим требованиям.

Потребитель должен в первую очередь следить за тем, чтобы у автомобиля был VIN-код и подтверждение типа транспортного средства.

К примеру, если житель Эстонии заказывает в Китае электромобиль, в момент прибытия заказанного товара Налогово-таможенный департамент оповещает об этом ответственные ведомства — Департамент шоссейных дорог и/или Департамент защиты потребителей и технического надзора, а также спрашивает, можно ли данное транспортное средство выпустить на рынок Европейского Союза.

Более подробную информацию о правилах ввоза электротранспорта можно найти здесь.

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