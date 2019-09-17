Цены на нефть пошли вниз

Стоимость октябрьского фьючерса WTI снизилась на 0,93 процента, до 62,09 доллара за баррель. Накануне во время торгов цены повышались почти на 20 процентов. Это рекордный рост за последние 30 лет, сообщает Lenta. После дневной коррекции они вновь начали расти и закрылись с подъемом около 15 процентов.

Причиной для роста стала атака беспилотников на нефтяной завод и крупное месторождение в Саудовской Аравии, из-за которых королевству пришлось в два раза сократить добычу.