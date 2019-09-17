Галерея: в историческом доме в центре Таллинна открылся смарт-отель

Зарегистрировавшись по Интернету, гость получает уникальный QR-код, с помощью которого, прибыв на место, можно открыть все нужные двери. Поэтому в отеле отсутствует стойка регистрации, а гости могут въезжать и выезжать в удобное для них время.

По словам исполнительного директора отеля Маарьи-Лийз Тоомик, Nothel представляет совершенно новый тип отелей на эстонском рынке. «Если обычно комната в отеле представляет собой простой «кубик», то в Nothel номера больше напоминают уютный дом – с большими расположенными на разных уровнях комнатами, содержат функциональные кухни и отдельные зоны для работы, сна и чтения», - сказала Тоомик.

Отель расположен в построенном в 1923 году здании, где за долгие годы открывались разные предприятия – парикмахерская, нотариус и цветочный магазин. Здание было построено в качестве жилого дома, и здесь жило много известных людей. Nothel призывает всех присылать истории и фотографии об истории здания, которыми потом можно поделиться с постояльцами отеля.