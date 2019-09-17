Вт, 24.09.2019
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  • Галерея: в историческом доме в центре Таллинна открылся смарт-отель

Галерея: в историческом доме в центре Таллинна открылся смарт-отель

Компания Silikaat Grupp открыла в центре Таллинна инновационный отель Nothel, работающий при помощи смарт-приложения. 

Зарегистрировавшись по Интернету, гость получает уникальный QR-код, с помощью которого, прибыв на место, можно открыть все нужные двери. Поэтому в отеле отсутствует стойка регистрации, а гости могут въезжать и выезжать в удобное для них время. 

По словам исполнительного директора отеля Маарьи-Лийз Тоомик, Nothel представляет совершенно новый тип отелей на эстонском рынке. «Если обычно комната в отеле представляет собой простой «кубик», то в Nothel номера больше напоминают уютный дом – с большими расположенными на разных уровнях комнатами, содержат функциональные кухни и отдельные зоны для работы, сна и чтения», - сказала Тоомик.

Отель расположен в построенном в 1923 году здании, где за долгие годы открывались разные предприятия – парикмахерская, нотариус и цветочный магазин. Здание было построено в качестве жилого дома, и здесь жило много известных людей. Nothel призывает всех присылать истории и фотографии об истории здания, которыми потом можно поделиться с постояльцами отеля. 

Отель общей площадью 1380 квадратных метров расположен на Пярнуском шоссе, 17.

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