Cпринтерша-рекордсменка перед чемпионатoм мира попалась на допинге

Южноафриканская бегунья Карина Хорн временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
В пробе спортсменки были обнаружены запрещенные вещества – ибутаморен и лигандрол (LGD-4033). Хорн не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, куда ранее была заявлена.
30-летняя Хорн – победительница и серебряный призер чемпионата Африки, участница Олимпийских игр в Рио. Она является первой южноафриканской бегуньей, сумевшей преодолеть 100-метровку менее, чем за 11 секунд (10,98 секунды).