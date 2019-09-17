Вт, 17.09.2019
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  • Cпринтерша-рекордсменка перед чемпионатoм мира попалась на допинге

Cпринтерша-рекордсменка перед чемпионатoм мира попалась на допинге

Карина Хорн

ФОТО: JOHANNES EISELE / AFP

Южноафриканская бегунья Карина Хорн временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

В пробе спортсменки были обнаружены запрещенные вещества – ибутаморен и лигандрол (LGD-4033). Хорн не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, куда ранее была заявлена.

30-летняя Хорн – победительница и серебряный призер чемпионата Африки, участница Олимпийских игр в Рио. Она является первой южноафриканской бегуньей, сумевшей преодолеть 100-метровку менее, чем за 11 секунд (10,98 секунды).

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