Март Хельме о спецподразделении за 20 млн: нельзя исключать, что к нам потянутся мигранты с востока

Во время своего выступления Хельме сообщил, что на идею о создании нового подразделения внутренней обороны подтолкнула обстановка в мире. «Все видят, что мировой порядок рушится. Мы видим, что происходит за границей, поэтому встает вопрос — а готовы ли мы к подобному?» - сказал министр, а также добавил, что деньги не будут потрачены впустую, поскольку они в том числе будут направлены на усиление работы полиции и спасателей.

«Для чего нужен резерв? Для многого. Например, для усиления пограничной охраны, для обеспечения защиты жизненно важных объектов и охраны. Кайтселийт — не является решением, это добровольная организация. Зачастую у них таких ресурсов, - заявил Хельме. – Мы не можем исключать массовых беспорядков. Нам нужны возможности справляться с ними. Мы не создаем частную армию. Министры недолго занимают свою должность. Я не могу сказать, что через десять лет все еще буду министром. Это государственный проект, а не частного лица».

Как сообщила вице-канцлер МВД Виола Мурд, они занимались данной темой с начала года. «Подобная идея встречается в программах развития прошлых лет. После 2014 года начали активнее заниматься гособороной. По этой причине на МВД возложили множество обязанностей, для выполнения которых отсутствует ресурсы. Мы задумались о том, как маленькая страна может разумно использовать имеющиеся возможности. Мы не говорим о том, что внезапно придумаем какое-то подразделение и забудем о прочих формах сотрудничества», - сказала она, а также добавила, что в обычных ситуациях мы справляемся неплохо своими силами, а в экстренных ситуациях мы можем обращаться за помощью к партнерам.

По мнению Кристы Аас, несмотря на то, что нам кажется, что мы живем в безопасности, мы осознаем, что обстановка может измениться за считанные часы. «Если мы только тогда задумаемся над тем, что нам делать, то ничего не получится. Нет смысла расширять штат полиции под возможные кризисные ситуаци. Необходимо разумнее использовать имеющиеся ресурсы и навыки», - считает она.

Март Хельме подчеркнул, что в подразделение внутренней обороны могут войти люди, прошедшие воинскую службу. «Достаточно ли таких людей? Да, их хватает. У нас десятки резервистов, которых не удавалось привлечь к военным учениям. Надо найти этих людей и привлечь к гособороне. Сейчас мы рассчитываем примерно на 700 человек. Надо их отобрать, обеспечить всем необходимым и обучить», - сказал Хельме. Относительно источника денег, которые потребуются на реализацию такого проекта, министр заявил, что он не может сказать, что необходимые 19,5 млн евро у него в кармане, но он подал ходатайство, поэтому при обсуждении госбюджета эта тема будет на повестке дня. Также Хельме убежден, что проект все-таки будет реализован благодаря грамотному распределению бюджетных средств.

Хельме также сказал, что никто в свое время не ожидал, как будут развиваться события Бронзовой ночи в 2007 году. «Никогда не знаешь, что произойдет. Но мы всегда должны быть готовы. Нельзя исключать, что однажды к нам в массовом порядке потянутся мигранты с востока. Этой проблемой точно займется полиция. Привлечение Кайтселийта займет неделю. Но это все на добровольной основе. У них отсутствуют необходимые навыки и оснащение», - сказал глава МВД.

На вопрос о том, может ли в подразделение попасть человек с улицы, вице-канцлер Виола Мурд сказала, что такие люди могут пойти в помощники полицейских или в добровольные спасатели. «Если человек хочет попасть в подразделение МДВ, у него должны иметься какие-то навыки. Никто не будет обучать их с нуля», - подытожила она.