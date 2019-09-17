Максим Галкин поддержал российского актера, которого приговорили к колонии за травму омоновца

«Свободу Павлу Устинову! Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников», — написал артист.

Ранее в поддержку Устинова выступили ряд актеров и режиссеров. Режиссер Александр Молочников произнес речь в поддержку осужденного на сцене после окончания спектакля в МХТ им. Антона Чехова. По его мнению, Устинов стоял у метро и не участвовал в несогласованной акции протеста и его задержали по ошибке.