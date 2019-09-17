Вт, 17.09.2019
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Жительница Таллинна завещала все свое имущество Таллиннскому зоопарку

Tallinna loomaaed

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Жительница Таллинна Вильма-Мари Саалисте в январе 2018 года нотариально составила завещание, указав в качестве наследника всего своего имущества Таллиннский зоопарк.

После смерти Вильмы-Мари нотариус Трийн Лекки огласила волю покойной. В числе завещанного ею имущества квартира в Мустамяэ, оценочная стоимость которой составляет 49 тысяч евро, а также наличные в размере 710,61 евро, которые переведут на счет Таллиннского зоопарка. 

Все вырученные от продажи недвижимости на улице Сыстра деньги после вычетов всех расходов по содержанию и продаже квартиры будут переведены в качестве пожертвования в Таллиннский зоопарк, как того и желала покойная. 

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