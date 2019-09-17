Чемпионат Европы по практической стрельбе принес Эстонии историческую медаль

Дина Гончарова с 2013 года регулярно участвует в международных соревнованиях, в 2018 году она вошла в состав эстонской сборной в классическом дивизионе.

Это первая медаль с чемпионата Европы по стрельбе из пистолета в истории Эстонии. В чемпионате Европы принимают участие лучшие стрелки из Европы, прошедшие предварительные региональные квалификационные матчи. Всего в Чемпионате Европы приняло участие более 1100 спортсменов.