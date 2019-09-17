Чемпионат Европы по практической стрельбе принес Эстонии историческую медаль

На чемпионате Европы по практической стрельбе, прошедшем в Сербии, третье место в индивидуальном зачете в классическом дивизионе среди женщин заняла спортсменка из Эстонии Дина Гончарова.
Дина Гончарова с 2013 года регулярно участвует в международных соревнованиях, в 2018 году она вошла в состав эстонской сборной в классическом дивизионе.
Это первая медаль с чемпионата Европы по стрельбе из пистолета в истории Эстонии. В чемпионате Европы принимают участие лучшие стрелки из Европы, прошедшие предварительные региональные квалификационные матчи. Всего в Чемпионате Европы приняло участие более 1100 спортсменов.
«Стрельбой я занимаюсь три раза в неделю, в основном, перед работой. Тренировка в среднем длится два часа. Для общей физической подготовки провожу несколько часов в неделю в спортивном зале. Чемпионат Европы является для всех спортсменов вызовом и большой психологической нагрузкой. Правильно поставленные цели помогли добиться высокого результата, которым можно по праву гордиться», - отметила бронзовый призер Чемпионата Европы-2019.