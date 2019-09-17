Вт, 17.09.2019
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Таллинн повысит минимальные оклады воспитателей детских садов до 1250 евро

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Мэрия Таллинна в предстоящую среду намерена повысить минимальную зарплату воспитателей муниципальных детских садов и педагогов школ по интересам до 1250 евро в месяц, передает Rus.ERR.

Постановление вступит в силу с сентября. Минимальная заработная плата помощника учителя повысится до 665 евро.

Нижний предел зарплаты директора Таллиннского Дома учителя – 1860 евро, директора Таллиннского центра учебного консультирования – 2000 евро, а Коплиской профессиональной школы - 2400 евро в месяц.

На увеличение минимальной заработной платы в дополнительном бюджете Таллинна, который горсобрание утвердило еще 13 июня, предусмотрено 1 815 499 евро. 

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