Эстонец управляет в Сибири территорией, которая больше, чем Эстония

Чаще приглашайте наших детей в языковые лагеря!

Владимир Саар – из совершенно эстоноязычной семьи. Достаточно ему немного разговориться, – в Богучанах ведь не с кем говорить на родном языке – как его эстонский становится гладким, и все интервью он дает по-эстонски.

С родителями, которые живут в Каратузе, на юге Красноярского края, он говорит по-эстонски, как и его сестра и брат. Глава городской администрации Каратуза – Александр Саар, тоже имеет эстонские корни, он дальний родственник Владимира.

Родной поселок Саара – Верхняя Буланка – когда-то был почти таким же большим эстонским поселком, как находящийся неподалеку Верхний Суэтук. Оба они были основаны эстонцами и финнами приблизительно в одно время, в середине XIX века.

Саар – представитель пятого поколения сибирских эстонцев. Его прапрадед, родившийся в 1821 году Адо Лярм был одним из первых, кто переехал в Верхнюю Буланку из Эстонии. За ним вскоре последовал и другой предок Владимира – родившийся в 1835 году Юри Саар. Владимир не знает, где в Эстонии жили его предки, но помнит, как его двоюродный дед Михкель рассказывал, как его дед Юри Саар сидел с мужиками за праздничным столом, пил самогон и распевал песни, где звучали слова «Мы свободные люди из свободного Харьюмаа!»

В 1970 году, когда Владимир пошел в первый класс, в Буланке, по его словам, жило 300 эстонцев. Вместе с ним в первый класс пошли десять эстонских детей. «Когда нам надо было поговорить между собой, мы говорили по-эстонски. Учитель ничего не понимал. На перемене все говорили только на эстонском», - вспоминает Саар.

Тогда Буланка, еще два поколения назад, был большой и сильной эстонской деревней. По словам Саара, роковым для нее оказалось то, что там была лишь начальная школа и не было приличной дороги – эстонцы стали потихоньку уезжать. Основная школа находилась в 15 км оттуда, детей зимой отвозили в нее на гусеничном тракторе. За ним были сани с маленькой будкой, в которой дети прятались от ветра. Поездка в школу по засыпанным снегом полям длилась до трех часов.

«Зимой, даже когда за окном было до -40, я не помню, чтобы нас оставляли дома из-за мороза. Когда было холодно, мы выскакивали их саней и бежали по снегу, чтобы согреться, - рассказывает Саар. – Однажды я упал в метель и больше не видел ни трактора, ни саней. Остальные на санях подняли шум и по нему я нашел их. Трактор ведь продолжал ехать дальше». Сейчас в Верхней Буланке живет несколько эстонцев, в Верхнем Суэтуке, крупнейшей эстонской деревне в Сибири, эстонскость и эстонский язык еще сохранились. По мнению Саара, важнее всего, чтобы в Суэтуке сохранилась школа, тогда деревня не вымрет.

«Там молодые семьи говорят (по-эстонски), и в школах его преподают. Это многое значит, - говорит Саар. – Если дети будут говорить сейчас в семьях, думаю, 40-50 лет эстонский там еще проживет. А потом исчезнет. Я не очень верю, что их внуки еще будут говорить по-эстонски».

По мнению Саара, эстонское государство должно более активно приглашать детей сибирских эстонцев в языковые лагеря. «Ребенок, который однажды побывал в лагере в Эстонии, будет больше учить эстонский язык, беречь его и хотеть обратно», - убежден Саар.

Спасибо Сависаару и эстонским послам

Начиная с Тийта Мацулевича в начале 2000-х посещение эстонцев в Верхнем Суэтуке входило в обязательную программу каждого эстонского посланника в России.

«Каждому посланнику я говорю спасибо за то, что они побывали в Суэтуке! - говорит Владимир Саар, долгое время возглавлявший Каратузский район, куда входит Верхний Суэтук. – Но первый шаг сделал все-таки Эдгар Сависаар. Вы его терпеть не можете в Эстонии, но я говорю ему большое спасибо».

Саар имеет в виду, что летом 1991 года Сависаара как глава правительства Эстонской ССР побывал в Суэтуке. «Был большой праздник, длинные столы, сильная культурная программа. Он пробыл здесь ночь, на второй день уехал», - вспоминает Саар, работавший тогда в местном колхозе агрономом и делает легкий выпад в сторону нынешних эстонских дипломатов. «Теперь посланцы пробудут несколько часов и сразу обратно: они будто боятся чего-то, чего я не знаю».

Прошлой весной в рамках празднования столетия Эстонской Республики Суэтук должен был посетить премьер-министр Юри Ратас, но в последний момент из-за отравления Сергея Скрипаля визит не состоялся.

«Было бы, конечно, прекрасно, если бы премьер-министр приехал в Суэтук, но такого нет, что народ теперь очень ждет, чтобы приехал Рыйвас или Ратас. У нас все и так знают своих родителей, дедушек-бабушек и что мы – эстонцы», - говорит Саар.