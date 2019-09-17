Отпуск отменяется: в европейских аэропортах пройдут очередные забастовки

Еще на прошлой неделе авиакомпания KLM объявила о запланированных забастовках в аэропорту Схипхол в Амстердаме, пишет Turizm. Однако точная дата акций протеста тогда не называлась. Представители перевозчика предупредили о том, что это произойдет с 16 по 22 сентября и пообещали сообщить о начале забастовок за 48 часов. Накануне же стало известно, что персонал KLM будет протестовать 18 сентября с 13.00 до 17.00. Это будет третья акция за последние две недели. Предыдущие длились в течение двух часов и привели к отмене и задержкам десятков авиарейсов. Как отметили в авиакомпании, ее сотрудники требуют повышения заработной платы.

Бастовать на этой неделе планируют также британские пилоты перевозчика Ryanair. Целая серия акций протеста запланирована на 18 и 19 сентября. Кроме того, забастовки намечены также на 21,23,25,27 и 29 сентября. Профсоюз компании обещает выполнить в срок большинство рейсов. Но вместе с тем пассажиров просят проверять расписание вылетов на официальном сайте Ryanair. На 20, 22, 27 и 28 сентября также запланированы акции протеста экипажей компании в Испании, а именно на Канарских островах.