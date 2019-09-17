Картина дня: угроза взрыва, проблемы общественного транспорта и преуспевший в Сибири эстонец

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями вторника.
Эстонец управляет в Сибири территорией, которая больше, чем Эстония
Формула успеха хорошо говорящего по-эстонски Владимира Саара, успешного главы самоуправления в огромном Красноярском крае, - важнее всего, чтобы у людей была работа. Читать далее...
Ребенок выпал из окна и погиб: прокуратура прекратила дело
Лыунаская окружная прокуратура прекратила уголовное дело, которые было возбуждено в июне для выяснения обстоятельств несчастного случая, произошедшего с ребенком в Тарту. Читать далее...
В системе общественного транспорта тикает несколько бомб замедленного действия
Кроме предприятия ATKO, столкнувшегося с проблемами при выполнении условий договора, взрывоопасная ситуация наблюдается и на платных коммерческих линиях, исчезновение которых может обернуться печальными последствиями для жителей Харьюмаа. Читать далее...
Сообщение о возможной бомбе у одного из пассажиров автобуса парализовало движение на шоссе Пярну — Раквере
Сегодня около 8.18 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что у него в сумке бомба, а сам он едет на автобусе. Полиция быстро отреагировала на поступивший звонок и смогла установить место нахождение звонившего по его телефону. Читать далее...
Департамент предупреждает: заказ электротранспорта из-за границы может обернуться неприятностями
В Эстонии все более становятся популярными двух- и трехколесные электромобили, которые можно заказать по интернету не только из стран Европейского союза, но и за его пределами. Читать далее...
Скандинавский гигант Veho покупает Silberauto
Один из крупнейших в Скандинавии продавцов автомобилей – финская компания Veho, и лидер автомобильного рынка стран Балтии Silberauto заключили договор, согласно которому Veho приобретает предприятия Silberauto в Эстонии и Литве. В результате сделки годовой оборот Veho вырастет до 1,5 миллиардов евро. Читать далее...
Таллинн повысит минимальные оклады воспитателей детских садов до 1250 евро
Мэрия Таллинна в предстоящую среду намерена повысить минимальную зарплату воспитателей муниципальных детских садов и педагогов школ по интересам до 1250 евро в месяц. Читать далее...
Март Хельме о подразделении внутренней обороны: мы не создаем частную армию
Сегодня министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) и вице-канцлер министра внутренних дел Виола Мурд, а также заместитель гендиректора полиции по развитию Криста Аас дали пресс-конференцию, где подробнее рассказали о планах по созданию подразделении внутренней обороны. Читать далее...
Пошутите с пограничником, нагрубите пограничнику
Вчера на нашем портале был опубликован материал «Скандал в аэропорту: ошибка турбюро дорого обошлась русской эмигрантке» – интервью с живущей в США дамой, которой по причине того, что российская виза ее ребенка была просрочена, пришлось пережить неприятные часы в аэропорту Шереметьево, пишет Марианна Тарасенко.
Петиция за закрытие Sputnik и Baltnews в Эстонии не набрала достаточного числа подписей
Составленная ведущими блог Propastop волонтерами Кайтселийта петиция с требованием закрыть связанные с Россией новостные порталы Sputnik и Baltnews, не набрала за месяц необходимое число подписей, в связи с чем время сбора подписей пришлось продлить. Читать далее...
В российской лаборатории, где хранятся вирусы оспы и Эбола, произошел взрыв
В России, 16 сентября прогремел взрыв в государственном научном центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском. Читать далее...
Безопасность детей под вопросом: правила пожарной безопасности не выполняют 70% проверенных детсадов и школ
На прошлой неделе в рамках рейда Спасательный департамент проверил соблюдение правил пожарной безопасности в школах и детских садах по всей Эстонии. Всего инспекторы ведомства проверили 227 учебных заведений, из которых только 74 соответствовало требованиям. Читать далее...