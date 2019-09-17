Картина дня: угроза взрыва, проблемы общественного транспорта и преуспевший в Сибири эстонец

Эстонец управляет в Сибири территорией, которая больше, чем Эстония

Формула успеха хорошо говорящего по-эстонски Владимира Саара, успешного главы самоуправления в огромном Красноярском крае, - важнее всего, чтобы у людей была работа. Читать далее...

Ребенок выпал из окна и погиб: прокуратура прекратила дело

Лыунаская окружная прокуратура прекратила уголовное дело, которые было возбуждено в июне для выяснения обстоятельств несчастного случая, произошедшего с ребенком в Тарту. Читать далее...

В системе общественного транспорта тикает несколько бомб замедленного действия

Кроме предприятия ATKO, столкнувшегося с проблемами при выполнении условий договора, взрывоопасная ситуация наблюдается и на платных коммерческих линиях, исчезновение которых может обернуться печальными последствиями для жителей Харьюмаа. Читать далее...

Сообщение о возможной бомбе у одного из пассажиров автобуса парализовало движение на шоссе Пярну — Раквере

Сегодня около 8.18 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что у него в сумке бомба, а сам он едет на автобусе. Полиция быстро отреагировала на поступивший звонок и смогла установить место нахождение звонившего по его телефону. Читать далее...

Департамент предупреждает: заказ электротранспорта из-за границы может обернуться неприятностями

В Эстонии все более становятся популярными двух- и трехколесные электромобили, которые можно заказать по интернету не только из стран Европейского союза, но и за его пределами. Читать далее...

Скандинавский гигант Veho покупает Silberauto

Один из крупнейших в Скандинавии продавцов автомобилей – финская компания Veho, и лидер автомобильного рынка стран Балтии Silberauto заключили договор, согласно которому Veho приобретает предприятия Silberauto в Эстонии и Литве. В результате сделки годовой оборот Veho вырастет до 1,5 миллиардов евро. Читать далее...

Таллинн повысит минимальные оклады воспитателей детских садов до 1250 евро

Мэрия Таллинна в предстоящую среду намерена повысить минимальную зарплату воспитателей муниципальных детских садов и педагогов школ по интересам до 1250 евро в месяц. Читать далее...

Март Хельме о подразделении внутренней обороны: мы не создаем частную армию

Сегодня министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) и вице-канцлер министра внутренних дел Виола Мурд, а также заместитель гендиректора полиции по развитию Криста Аас дали пресс-конференцию, где подробнее рассказали о планах по созданию подразделении внутренней обороны. Читать далее...

Пошутите с пограничником, нагрубите пограничнику

Вчера на нашем портале был опубликован материал «Скандал в аэропорту: ошибка турбюро дорого обошлась русской эмигрантке» – интервью с живущей в США дамой, которой по причине того, что российская виза ее ребенка была просрочена, пришлось пережить неприятные часы в аэропорту Шереметьево, пишет Марианна Тарасенко.

Петиция за закрытие Sputnik и Baltnews в Эстонии не набрала достаточного числа подписей

Составленная ведущими блог Propastop волонтерами Кайтселийта петиция с требованием закрыть связанные с Россией новостные порталы Sputnik и Baltnews, не набрала за месяц необходимое число подписей, в связи с чем время сбора подписей пришлось продлить. Читать далее...

В российской лаборатории, где хранятся вирусы оспы и Эбола, произошел взрыв

В России, 16 сентября прогремел взрыв в государственном научном центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском. Читать далее...

Безопасность детей под вопросом: правила пожарной безопасности не выполняют 70% проверенных детсадов и школ