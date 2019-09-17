Игрок "Астон Виллы" ударил партнера по команде в лицо прямо во время матча

Игроки "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази и Тайрон Мингс прославились на весь мир, устроив потасовку прямо во время календарного матча чемпионата Англии.
Причиной того, что Эль-Гази ударил одноклубника головой в лицо, стало вполне логичное по футбольным меркам требование Мингса к Эль-Гази вернуться из атаки в помощь обороне. Поспешивший к футболистам главный арбитр матча, Майк Дин, однако не стал удалять Эль-Гази, хотя, по правилам футбола, вполне мог это сделать. Сам Дин сказал, что попросил игроков держать эмоции под контролем, а также помириться, что футболисты и сделали.
Прошлый подобный инцидент в Премьер-лиге случился в далеком 2005 году, когда отношения на поле стали выяснять два игрока "Ньюкасла" Ли Бойер и Киерон Дайер.
So this is what mings and el ghazi were arguing about #AVFC pic.twitter.com/XQjygSmpnH— DN0❄️ (@deenoth101) September 17, 2019