Вт, 17.09.2019
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  • Игрок "Астон Виллы" ударил партнера по команде в лицо прямо во время матча

Игрок "Астон Виллы" ударил партнера по команде в лицо прямо во время матча

Игроки "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази и Тайрон Мингс

ФОТО: PAUL ELLIS / AFP

Игроки "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази и Тайрон Мингс прославились на весь мир, устроив потасовку прямо во время календарного матча чемпионата Англии.

Причиной того, что Эль-Гази ударил одноклубника головой в лицо, стало вполне логичное по футбольным меркам требование Мингса к Эль-Гази вернуться из атаки в помощь обороне. Поспешивший к футболистам главный арбитр матча, Майк Дин, однако не стал удалять Эль-Гази, хотя, по правилам футбола, вполне мог это сделать. Сам Дин сказал, что попросил игроков держать эмоции под контролем, а также помириться, что футболисты и сделали.

Прошлый подобный инцидент в Премьер-лиге случился в далеком 2005 году, когда отношения на поле стали выяснять два игрока "Ньюкасла" Ли Бойер и Киерон Дайер.

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