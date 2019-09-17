Бизнесвумен раскритиковала популярную в ТТУ специальность: ответ университета

Основатель и руководитель эстонского предприятия химической промышленности Chemi-Pharm Рут Олтьер считает, что вместо административного управления и других трендовых специальностей молодежи стоило бы изучать робототехнику и инженерное дело. «То, что самое популярное направление в Таллиннском университете - административное управление, это, конечно, катастрофа. Большая ошибка, что мы придумываем для молодежи так называемые сексапильные отрасли, в то время, как предпринимательство испытывает недостаток в совсем других специалистах», - сказала Олтьер.

Волль сказал, что это совсем не так: в этом году в бакалавриат ТТУ поступили 1744 студента и в магистратуру - 1244 студента. На административное управление поступили 27 и 34 студента соответственно, это 1,5 процента и 2,7 процента соответственно из всех поступивших в университет.