Вт, 17.09.2019
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Бизнесвумен раскритиковала популярную в ТТУ специальность: ответ университета

Хендрик Волль.

ФОТО: TTÜ

Проректор ТТУ Хендрик Волль сказал ERR, что критика бизнесвумен Рут Олтьер в адрес ТТУ была скандальной и не соответстующей действительности, а университет идет нога в ногу с нуждами эстонского предпринимательства, передает Postimees.

Основатель и руководитель эстонского предприятия химической промышленности Chemi-Pharm Рут Олтьер считает, что вместо административного управления и других трендовых специальностей молодежи стоило бы изучать робототехнику и инженерное дело. «То, что самое популярное направление в Таллиннском университете - административное управление, это, конечно, катастрофа. Большая ошибка, что мы придумываем для молодежи так называемые сексапильные отрасли, в то время, как предпринимательство испытывает  недостаток в совсем других специалистах», - сказала Олтьер.

Волль сказал, что это совсем не так: в этом году в бакалавриат ТТУ поступили 1744 студента и в магистратуру - 1244 студента. На административное управление поступили 27 и 34 студента соответственно, это 1,5 процента и 2,7 процента соответственно из всех поступивших в университет.

«Инфотехнологии и инженерное дело составляют около трети от общего числа поступивших в университет студентов. Остальные студенты учатся на факультетах природоведения, экономики и морского дела. К изучению юриспруденции на английском языке приступили 36 студентов», - сказал он.

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