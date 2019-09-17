Грандиозный концерт в новейшем зале Таллинна соберет на сцене 120 музыкантов

Ораторию представят 120 музыкантов: несколько оркестров, хоров и целое созвездие солистов во главе с Элиной Нечаевой (сопрано).

В этом году исполняется 110 лет с момента премьеры первой эстонской оратории и отмечается столетие Эстонской академии музыки и театра. В ознаменование этих событий объединили свои усилия фестиваль «Нарген» (автор – Тыну Кальюсте), Eesti Kontsert, Таллиннская филармония и Камерный хор Эстонской филармонии. В новейшем концертном зале столицы публике предстоит оценить исполнение оригинальной эстоноязычной версии «Ионы» Рудольфа Тобиаса, более известной под названием «Послание Ионы» (Des Jona Sendung).

Оратория Тобиаса, созданная примерно в одно время с Восьмой («Симфонией тысячи») Малера, является глубоко философским произведением и неоднократно сравнивалась с крупными форматами Баха и Генделя. Патриарх немецкого музыковедения Герман Кречмар отмечал, что «со времен Баха до наших дней не было создано столь мощного произведения церковной музыки».

Рудольф Тобиас (1873 – 1918) – уроженец Хийумаа, воспитанник Петербургской консерватории, ученик Н.А. Римского-Корсакова. Он был первым эстонцем, получившим специализированное образование как композитор и органист. За относительно недолгую жизнь Тобиас создал целый ряд симфонических произведений, ставшими первыми в истории эстонской школы композиции, в том числе ораторию «Послание Ионы» («Иона») в 1909 году.

В Эстонии произведение звучало в минувшем году в таллиннской церкви Св. Иоанна (Jaani kirik) под управлением Тыну Кальюсте. Грандиозное зарубежное исполнение оратории состоялось 20 февраля – за несколько дней до 100-летнего юбилея Эстонской Республики – в берлинском Konzerthaus. За дирижерским пультом стоял маэстро Неэми Ярви. Оратория была представлена также в Швеции, Финляндии, России, Германии, Франции и Австралии.

Состав участников октябрьского концерта в Таллинне: Элина Нечаева (сопрано), Хелен Лепалаан (меццо-сопрано), Мати Тури (тенор), Таави Тампуу (баритон), Райко Раалик (бас), Chorus Mysticus (Мария Листра, Кадри Тегельманн, Эндрик Юксвярав, Тамар Нугис), Камерный хор Эстонской филармонии, Collegium Musicale, Voces Musicales, хор девушек «Эллерхейн», Таллиннский камерный оркестр, оркестр фестиваля «Нарген», Кадри Тоомоя (орган), Май Симсон (хормейстер).

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